巨人からポスティングシステムでメジャー入りを目指している岡本和真内野手に対して、吉田正尚外野手所属のレッドソックスが獲得を検討していると、ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者が２７日（日本時間２８日）、伝えた。

同記者によると打線強化のためにカイル・シュワーバー（フィリーズ）、ピート・アロンソ（メッツ）、岡本和真、Ｊ・Ｔ・リアルミュート（フィリーズ）、アレックス・ブレグマン（レッドソックス）のうち１人か２人との契約を検討しているという。

ブレグマンが残留するようなら三塁手は埋まるが、移籍の可能性が濃厚なだけに、岡本の存在はチームにフィットする。２０１８年から２０２４年まで毎シーズン２７本以上のホームラン。２０２５年は怪我の影響でわずか６９試合の出場にとどまったものの、打率ベースでは過去最高の成績を残した。この期間に１５本塁打を放ち、打率３割２分７厘。守備面では、日本では主に三塁手としてプレーしたが、一塁手としてもかなりの時間を過ごし、短期間レフトも務めたこともある。スカウトの中には、メジャーリーグでもしばらくは三塁を守れると考える者もいるが、一塁手の方が適しているという考えもある。来年６月には３０歳になるが左打者中心の打線にうまくフィットする可能性がある。

ＭＬＢルーマーズの予想では４年総額６４００万ドル（約１００億円）の契約を結べる可能性があるとしているが、これには巨人に支払うことになるポスティング料は含まれていない。