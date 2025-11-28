「カジュアルすぎるの苦手」な人へ！【ユニクロ】40・50代が似合う「上品見えニット」

寒さが深まる季節、そろそろニットアイテムを新調したくなります。大人の落ち着いたムードと、心地いい着用感を求めている人におすすめなのが、【ユニクロ】のメリノウールシリーズ。きちんと感のある素材が魅力で、女性の品を引き立ててくれそうなアイテムばかり。今回は幅広いスタイルに合わせやすく、コーデがカジュアルになりすぎない上品ニットをご紹介します。

上品な装いにピッタリ！ 旬カラーのタートルネック

【ユニクロ】「メリノリブタートルネックセーター」\2,990（税込）

「極細メリノウール100％」（公式サイトより）を使用したセーターは、コーデを品よくまとめてくれる優秀アイテム。程よい光沢や、細めのリブ編みが大人っぽく、ラフなボトムに合わせてもしっかり見えを狙えそう。色展開は10種類以上と、さまざまな気分に寄り添ってくれるはず。スタイルにさりげない奥行きを出してくれるメランジ調のベーシックカラーや、遊び心をプラスできる鮮やかなレッドなど、どれも旬なカラーで多色買いしたくなるかも。

大人のポロニットでリラクシースタイル

【ユニクロ】「メリノポロセーター」\3,990（税込）

「カジュアルは苦手だけど、程よい抜け感はほしい……」そんな人におすすめなのがこちらのポロセーター。ラフな襟元や、ややスポーティなムードはそのままに、上質な生地を使用した大人っぽい仕上がりが魅力です。上で紹介したセーターと同様、公式サイトによると「光沢感があって美しく、肌ざわりのなめらかな極細メリノウールを100％使用」とのこと。着心地の良さとリラックス感、洗練された雰囲気が同時に叶いそうです。

上質セーターで毎日のコーデを楽しんで

【ユニクロ】「メリノクルーネックカーディガン」\3,990（税込）

同シリーズから販売されているカーディガンは、一枚あると秋冬のコーデの幅がぐっと広がるかも。さっとラフに羽織るのも良し、ボトムにインしてエレガントに着こなすのも良しと、スリムなシルエットで幅広いアイテムに馴染みそうです。コートの中でもゴワつきにくそうなコンパクトなシルエットながら、天然のウール素材で高い保温性も見込めます。

オーバーサイズのジップセーターで洗練スタイル

【ユニクロ】「メリノハーフジップセーター」\4,990（税込）

同素材の商品からメンズアイテムにも注目。こちらのセーターはユニセックスに対応するデザインで、大人女性にもおすすめの一着です。メリノウールの特徴である品の良さと、ジップ付きデザインのラフさが好バランス。メンズアイテムならではのクールなカラー展開も洗練された印象で、落ち着いた大人の装いに馴染みそう。ガバっとオーバーサイズで着こなして、肩肘張らない大人のデイリースタイルを目指してみて。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu