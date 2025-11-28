トヨタ「新たなカローラ」に注目！ スポーツカー並み低い車高＆“一文字ライト”搭載！ 大胆デザインに一新した「4ドアセダン」市販化前提のリアルな姿がスゴい！

スポーツカー並み低い車高に前後“一文字ライト”搭載！

2025年10月29日から11月9日まで開催された「ジャパンモビリティショー2025（JMS）」。

その中でもトヨタブースは、突如「ハイエースコンセプト」なるモデルを複数台展示して来場者の度肝を抜きましたが、もうひとつサプライズで実車展示されたのが、「カローラコンセプト」でした。

まるでスポーツカーのような「カローラコンセプト」

【画像】超カッコいい！ これが「新たなカローラ」です！（29枚）

このカローラコンセプトはJMS2025開催前にトヨタが5ブランドプロジェクトを発表した際に公開された、新たなトヨタの企業CMの中に登場していたのですが、まさか実物が展示されるとは多くの人が予想だにしていなかったのです。

そんなカローラコンセプトは、4ドアセダンをもう一度“カッコいい”と思ってもらいたいという想いが込められているということで、思い切って若い世代のユーザーをターゲットにしたと言います。

そのため全高は可能な限り低く、Aピラーはスポーツカー並みに寝たスタイルで、ボンネットの高さもかなり低く設計。一文字の前後ライトに最新の「ハンマーヘッドデザイン」を備えた、大胆なデザインを採用しました。

このスタイルは現在のカローラのセダンモデルから比較すると全く異なる近未来的なシルエットとなっているため、あくまでデザインスタディかと思いきや、説明員の話によると「できればこのスタイルのまま市販化に向けて進めていきたい」とのこと。

話題性を重視したものではなく、あくまでリアルなコンセプトモデルという位置づけというから驚きです。

そう言われてみると、極端に寝たフロントガラスは見切りの面で不利になるということで、フロントドアのウインドウラインを前下がりにして視界を確保しているなど、実用面での工夫もなされていることがわかります。

極端に低いボンネットも、BEVであればなんとかなりそうな雰囲気もありますが、開発側としては幅広い国と地域で販売されるカローラということもあり、BEVはもちろんハイブリッドや純ガソリンモデルも引き続きラインナップを予定しているとのこと。

低いボンネットの中に収めることができるように試行錯誤しているそうです。

ちなみに現在のカローラシリーズで最も売れているのはクロスオーバーSUVタイプの「カローラクロス」で、全体の約半数を占めています。

次いでステーションワゴンの「カローラツーリング」が続き、セダンは1割弱ほどということで、残念ながらすでに主力のボディタイプではなくなっているようです。

裏を返せば、主力ではないからこそチャレンジできるということもあるわけで、次期型カローラセダンが本当にこのスタイルで登場するのか、期待して待ちたいところです。