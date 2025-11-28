30日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）では、超ピンポイントな婚活イベントで出会ったカップルが登場する。



【写真】お揃いの牛柄シャツで、仲むつまじい笑顔を見せる新婚さん

前回に引き続き、北海道別海町にMC・藤井隆、井上咲楽が出張して収録が行われた。夫が別海町で父と営むのは、約60ヘクタール（東京ドーム13個分）の牧場で、約100頭の乳牛を飼育している。一方、妻は大阪府枚方市の出身で、今年5月に移住した。



2人の出会いは2年前、婚活イベント企画「菊と緑の会」に参加したのがきっかけ。菊は枚方菊人形、緑は別海町の大地を指す、別海町の酪農家男性とのマッチングを目的とした婚活イベント企画だ。発足は1984年と古く、別海町の酪農家と結婚した枚方出身の女性が「酪農家には結婚相手がいない」という実態を知り、枚方市長に直談判したのが始まり。参加女性はたった3万円の費用で、3泊4日のスケジュールで別海町へ行けるという。これまで計41回開催され、実に97組が成婚したというから驚きだ。



妻は30歳を越えてそろそろ身を固めたいと考え、同イベントに参加。しかし、酪農に全く興味はなく、最大の決め手は「北海道に3万円で行ける」ことだった。一方、夫は仕事ばかりで出会いがなく、相手がほしいと参加した。



まずは、写真ナシのプロフィルでお互いを認識。3万円旅に釣られて来たなどとはつゆ知らず、夫は結婚に前向きなプロフィルの妻に好印象を抱いた。一方、男性側のプロフィルには、飼育中の牛の数と牧場の広さが記載されていたとか…。ABCテレビの公式YouTubeで公開された番宣動画でも、妻が「牛の数と土地の広さが書かれてて…」と説明している。



初日の夜に全員で食事した後は、1対1に分かれての5分間トークへ。妻のプロフィルの「好きな食べ物：和・洋・中」という回答に、料理好きの夫は食いつき、食べ物の話題でお互い好印象に。3日目には、それぞれ希望の相手を紙に書き、見事2人はマッチングした。



2カ月後、夫が大阪を訪れ「結婚を前提にお願いします」と交際がスタート。毎日のように連絡を取り合い、月1回のペースでデートを重ね、愛を深めていった。そして昨年8月、大阪から岡山・高知へ出かける際にプロポーズしようと、夫は指輪を用意。にもかかわらず、妻の実家に忘れてしまう失態。大阪に戻ってからパジャマ姿で指輪を渡そうとするも、妻からは「違う！」と一蹴されてしまった。



とはいえ、今年2月に晴れて結婚した2人。新婚トークの最後は、移住して新しい生活を始めた妻にサプライズで両親からビデオメッセージが寄せられる。



（よろず～ニュース編集部）