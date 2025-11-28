ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¯¡Ä¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È³¤³°À¯¼£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤Èº¹°Û¤òÃµ¤ë
¡Ö¥µ¥Ê³è¡×¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë¡¢¿ä¤·³è¤È¥â¥Î¾ÃÈñ¤ÎÍ»¹ç
¡Ö¥µ¥Ê³è¡×¤È¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ò±þ±ç¡¦¶¦´¶¤¹¤ë¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Î¤³¤È¡£¼ãÇ¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ò¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Æ¤·¤ß¤ò¤³¤á¤Æ¡Ö¥µ¥Ê¡×¤È¸Æ¤Ö¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¡¢¼óÁê¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥ó¤ä¥Ð¥Ã¥°¤È¡Ö¤ª¤½¤í¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¹õ¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ñ¥ÁÖ¤ÈÊâ¤¯»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ßÀÌîÈé³×¹©éº¤Î¡Ö¥°¥ì¡¼¥¹¡¦¥Ç¥£¥é¥¤¥È¡¦¥È¡¼¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ136,400±ß¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬²ñ¸«¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿»°É©±ôÉ®¤Î¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à 4&1¡×¤Î¥é¥¤¥È¥Ô¥ó¥¯¡ÊÀÇ¹þ\1,100¡Ë¤âÃíÊ¸¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ»º¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤¯²Á³ÊÂÓ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾å¼Á¤µ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶¦´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¡¹¤¬Â¿¤¯¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀ¯¼£²È¡¦¥¥ã¥ê¥¢½÷À¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤â¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS»þÂå¤Î³¤³°½÷ÀÀ¯¼£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó
¹â»Ô¼óÁê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥È¥ì¥ó¥É²½¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢SNS¤¬À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÅÀ¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
SNS¤Ç¤Î¶¦´¶¤Ï¡¢¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê»ëÅÀ¤ò¸À¸ì¤äÈó¸À¸ì¤Ç¼¨¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
2016Ç¯¤ÎÊÆÂçÅýÎÎÁª¤ÇÇÔËÌ¤·¤¿¡¢Ì±¼çÅÞ¸õÊä¤Î¥Ò¥é¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤Ï¡¢ÁªµóÀïÅö½é¤«¤é¡¢½÷À¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½÷ÀÁØ¤Î»Ù»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥é¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä¤¬¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÀÊÌ¥®¥ã¥Ã¥×¤òÊä¤Ã¤ÆÃËÀ¼Ò²ñ¤Ç¤Î°Ò¸·¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¸¢°ÒÅª¤Ê¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2005¡Á21Ç¯¤Þ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤òÎ¨¤¤¤¿¥¢¥ó¥²¥é¡¦¥á¥ë¥±¥ë¸µ¼óÁê¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤¶¤Ã¤È±©¿¥¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥ï¥ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¥á¥ë¥±¥ë¸µ¼óÁê¤Ï¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤äÀÊÌ¤Î¼çÄ¥¤ò¤»¤º¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤âÈò¤±¡¢¼ÂÍÑÀ¤È°ÂÄê´¶¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£»Å»öÃå¤È¤·¤Æ¤Î¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤à¤·¤í¥Ñ¥ï¡¼¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÂÐ¶Ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷ÀÀ¯¼£²È¤Ï¡¢ÃËÀÀ¯¼£²È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÉþÁõ¤ä¸«¤¿ÌÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤äÈãÉ¾¤¬¶¯¤¯¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ¿Þ¤äÇ½ÎÏ¤è¤ê¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢ÉþÁõ¤Ï¸¢°Ò¡¢¿®Íê¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤ò»ë³ÐÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¼êÃÊ¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë½÷À¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¾ÝÄ§À¤ò»ý¤Á¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢2010Ç¯Âå°Ê¹ß¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢³¤³°½÷ÀÀ¯¼£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
◾️¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡§¥µ¥ó¥Ê¡¦¥Þ¥ê¥ó¸µ¼óÁê
2019¡Á23Ç¯¤Ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤òÎ¨¤¤¤¿¥µ¥ó¥Ê¡¦¥Þ¥ê¥ó¸µ¼óÁê¤Ï¡¢1»ù¤ÎÊì¡£ºßÇ¤Ãæ¤ËÍÄÆëÀ÷¤Î¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¼óÁê¸øÅ¡¤Ç·ëº§¼°¤òµó¤²¡¢ºßÇ¤Ãæ¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥â¡¼¥É´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ËÌ²¤¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÎÃÎÀ¤È¶¯¤µ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¹õ¡¢Çò¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ê¤ÉÌµºÌ¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥Æ¥¤¥é¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¥«¡¼¥È¤äºÙ¿È¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥ë¤ä¥Ö¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¥·¥ã¡¼¥×¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î°Ò¸·¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢30Âå¤Î½÷À¤é¤·¤¤¸½ÂåÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼«Á³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÉþÁõ¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ñ¥ê¥Ô¤Ï¼óÁê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬»Ù»ý¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◾️¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡§¥¸¥ã¥·¥ó¥À¡¦¥¢¡¼¥À¡¼¥ó¸µ¼óÁê
2017¡Á23Ç¯¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤òÎ¨¤¤¤¿¥¸¥ã¥·¥ó¥À¡¦¥¢¡¼¥À¡¼¥ó¸µ¼óÁê¤â½¢Ç¤»þ¤Ï30Âå¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢À¯¼£²È¤Î»öÌ³½ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼óÁêºßÇ¤Ãæ¤Ë¡¢»ö¼Âº§´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó»Ê²ñ¼Ô¤È·ëº§¼°¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤Ë½¾¤¤¡¢¼°¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£ºßÇ¤Ãæ¤Ë»ºµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢1»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤ê¡¢ÂàÇ¤¸å¡¢·ëº§¼°¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÈÂ¿Ê¸²½À¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¹Ô»ö¤Ç¤Ï¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¹¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¢¥Ë¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¡£½À¤é¤«¤¤¤¯¤¹¤ß¥«¥é¡¼¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤ê¡¢¥í¡¼¥Ò¡¼¥ë¤ä¥Ö¡¼¥Ä¤ò°¦ÍÑ¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÀè½»Ì±Â²¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ª¥ê¤ÎÊ¸²½¤òÂº½Å¤¹¤ëÉþÁõ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤Æ¤ÈÀ¯¼£¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÍÑÀ¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼óÁê¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊ³Ê¤âÊÝ¤Ä¡ÈÊñÍÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¹ñ¡×¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼óÁê¤Ï¡©
◾️¥¤¥¿¥ê¥¢¡§¥¸¥ç¥ë¥¸¥ã¡¦¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê
2022Ç¯¤«¤é¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¥ë¥¸¥ã¡¦¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤Ï¡¢40Âå¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤éÀ¯¼£²È¤ËÅ¾¿È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¼Âº§´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Î´Ö¤Ë1»ù¤ò¼ø¤«¤ê¡¢ºßÇ¤Ãæ¤ËÎ¥ÊÌ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¶¯¤µ¡¦¿®ÍêÀ¡¦¼ÂÌ³ÎÏ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ç¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÇÉ¼ê¤µ¤è¤ê¤â¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡É¤¬Ãæ¿´¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÄêÈÖ¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ËÇò¤ä¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë²á¤®¤Ê¤¤¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤ò¥×¥é¥¹¡£¼ÂÌ³Åª¤ÇÆ°¤¤ä¤¹¤¤¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ç¼ÂÌ³Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥°¥ì¡¼¡¢Ã¸¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ê¤É¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢·¤¤ä¥Ð¥Ã¥°¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¤ÇÁÇºà´¶¤¬¤è¤¤¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜÎ©¤Ä¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥º¥à¤ÎÃæ¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢Åª¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤¬³À´Ö¸«¤¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ß¥°¥é¥ó¥ÈÀ¤Âå¤é¤·¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯¼£²È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢À¯¼£»ÑÀª¤ä¥ê¡¼¥À¡¼Áü¤òÉ½¸½¤¹¤ë¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±½÷À¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¹ñ²È±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
±Ñ¹ñ¤Î¸Î¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ¼óÁê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÎà»÷ÅÀ¤Èº¹°Û
¹â»Ô¼óÁê¤Ï±Ñ¹ñ¤Î¸Î¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ¼óÁê¡ÊºßÇ¤1979¡Á90Ç¯¡Ë¤òÆ´¤ì¤Î¿Í¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤½¤Î±Æ¶Á¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
◾️¥¤¥®¥ê¥¹¡§¸Î¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ¼óÁê
¸Î¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ¼óÁê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢80Ç¯Âå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¸ªÉý¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥¹¥«¡¼¥È¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢¡È¥Ñ¥ï¡¼¥¹¡¼¥Ä¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤Ï¥Þ¥ê¥ó¥Ö¥ë¡¼¤ä¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ê¤É¡¢ÊÝ¼éÅÞ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥È¡¼¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¥Ü¥¦¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£½÷À¤é¤·¤µ¤È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ¼óÁê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¸å¤ÎÂ¿¤¯¤Î½÷ÀÀ¯¼£²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Î¸¶·¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¥Ö¥í¡¼¥Á¡£¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¤¢¤³¤ä¿¿¼î¤ÎÆóÏ¢¡¢»°Ï¢¤Î¹ë²Ú¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¼ó¸µ¤Ë±è¤¦¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¡¢¥Þ¥Á¥Í¡Ê60¥»¥ó¥ÁÄøÅÙ¡Ë¡¢¥ª¥Ú¥é¡Ê80¥»¥ó¥ÁÄøÅÙ¡Ë¤Ê¤É¡¢Ä¹¤µ¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥ë¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥í¡¼¥Á¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸3À¤¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥Õ¥é¥ï¡¼¡¦¥Ö¥í¡¼¥Á¡Ê1800Ç¯º¢À©ºî¡Ë¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î´ö²¿³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥Á¡Ê1937Ç¯À©ºî¡Ë¡¢¥ß¥¥â¥È¤Î¥ê¥Ü¥ó¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¿¿¼î¤Î¥Ö¥í¡¼¥Á¤Ê¤É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥í¡¼¥Á³°¸ò¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸Î¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ¼óÁê¤Ï¥Ö¥í¡¼¥Á¤ò±£¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ»È¤¤¡¢³°¸ò¡¦À¯¼£Åª°Õ»×¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥í¥¦¥Ê¡¼¤ä¥¢¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¹õ¤ä¥°¥ì¡¼¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò°¦ÍÑ¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¤Ê¤Î¤Ç¼êÄ¢¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢A4¥µ¥¤¥º¤Î½ñÎà¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½÷ÀÍÑ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢90Ç¯Âå¸åÈ¾º¢¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¤Î¾å¼Á¤Ê¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤¬ºÇÅ¬²ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥í¡¼¥Ò¡¼¥ë¤ò°¦ÍÑ¡£¹õ¤Î¥Ñ¥Æ¥ó¥ÈÁÇºà¤ä¥·¥ã¥Í¥ë¥·¥å¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¤ò¹¥¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤Î°ÜÆ°»þ¤Ë¥Ö¡¼¥Ä¤«¤é¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ËÍú¤ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Î¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ¼óÁê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½÷À¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½À¤é¤«¤µ¤âÉ½¸½¤·¡¢Áõ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¤é¤Î¸¢°Ò¤ÈÀâÆÀÎÏ¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ê¡×¤³¤È¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡©
◾️¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê
¹â»Ô¼óÁê¤â¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¹¥¤ó¤ÇÃåÍÑ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ä¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ï¥Ü¥¦¥¿¥¤¤Î¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤äÇö¼ê¥Ë¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¸Î¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ¼óÁê¤ÏÉþ¤Î¾å¤Ë½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤¬±Ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤ò¤ä¤ä¹¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤³¤ä¿¿¼î¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÂçÎ³¤ÎÇòÄ³¿¿¼î¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ö¥í¡¼¥Á¤ò¤Ä¤±¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ö¥í¡¼¥Á¤Ï¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¡¢¥¥ã¥ê¥¢½÷À¤Î´Ö¤Ç¤â¥Ö¥í¡¼¥Á¤ò¤Ä¤±¤ë½¬´·¤Ï½½Ê¬¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸Î¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ¼óÁê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â»ÔÎ®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¡¢¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤·¤ç¤¦¡£
¥Ö¥ë¡¼°Ê³°¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ê¤É¡£ÁÇºà¤â»ÅÎ©¤Æ¤â¾å¼Á¤¬¹ñ»º¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½Âå¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄêÈÖ¿§¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝ²ñµÄ¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Ç¡¢Çò¤Ã¤Ý¤¤¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤äÃ¸¤¤¥°¥ì¡¼¤òÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿¤ÃÇò¤Ï¼çÄ¥¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢Éâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£Çò¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë¤â¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥»¥ó¥¹¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸Î¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ¼óÁê¤¬³èÌö¤·¤¿1980Ç¯Âå¤«¤é¡¢40Ç¯Í¾¤ê¤ÎÇ¯·î¤ò·Ð¤Æ¡¢30Âå¡¢40Âå¤Î½÷ÀÀ¯¼£¥ê¡¼¥À¡¼¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¯¼£²È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤¬À¸³è¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¯¼£²È¤ÎÂ¸ºß¤Ï¶á¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥µ¥Ê³è¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ú¥ó¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬¥Ð¥º¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¥â¥Î¾ÃÈñ¤È·Ò¤¬¤ë¾ÃÈñ¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£¡Ö¥µ¥Ê³è¡×¤ÏÀ¯¼£¤È·ÐºÑ¤ÎÀÜÅÀ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁáÉÄ¤µ¤ó¤ÏËÜµ¤¤ä¡ª¡×¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬»Å¹þ¤à¡ÖµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¡×¤Ç²ò»¶ÁíÁªµó
