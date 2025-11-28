¡ÖÂç¶â¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¤ªÁÆËö¤Ê¾õÂÖ¡×¡ÄÌÀ¼£»þÂå¡¢ÆüËÜ¤òÎ¹¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¿Í½÷À¤¬¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î³«Âó»È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È
ËÌ³¤Æ»¤ËÅþÃå¤·¤¿¥¤¥¶¥Ù¥é¡¦¥Ð¡¼¥É
ÆüËÜ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢À¤³¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
À¤³¦¾ðÀª¤¬º®Íð¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤ËÀê¤á¤ë°ÌÃÖ¤ò¡¢Îò»ËÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤ÇÈó¾ï¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢¡Ø¥¤¥¶¥Ù¥é¡¦¥Ð¡¼¥É¤ÎÆüËÜµª¹Ô¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¶¥Ù¥é¡¦¥Ð¡¼¥É¤Ï¡¢1831Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤äÄ«Á¯¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤òÎ¹¤·¡¢Î¹¹Ôºî²È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ï1878Ç¯¡¢47ºÐ¤Î¤È¤¤ËÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÅÚÃÏ¤òÎ¹¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¢¤¶¤ä¤«¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø¥¤¥¶¥Ù¥é¡¦¥Ð¡¼¥É¤ÎÆüËÜµª¹Ô¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
19À¤µª¤Î¸åÈ¾¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤È¤¤¤¦¡ÖÊ¸ÌÀ¹ñ¡×¡ÖÀè¿Ê¹ñ¡×¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½÷À¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢ÌÀ¼£ÆüËÜ¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡Ä¡ÄËÜ½ñ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¤ª¤·¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ð¡¼¥É¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÈ¡´Û¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡Ö³«Âó»È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±½ñ¤è¤ê°úÍÑ¤·¤Þ¤¹¡ÊÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤Î¤¿¤á¡¢²þ¹Ô¤Ê¤ÉÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
²Ü°Ð¤Î¸ø¼°Ì¾¾Î¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¼ÂÅª¤â¤·¤¯¤ÏÁÛÁü¾å¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢¿¢Ì±¾Ê¤È¤¤¤¦À¯ÉÜ¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿¾Ê¤¬´É³í¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤³¤Î¾Ê¤Ï¡Ö³«Âó»È¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö³«Âó¾Ê¡×¤ÈÌõ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¾Ê¤Ï²Ü°Ð¤Î³«Âó¤ËÇüÂç¤ÊÈñÍÑ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢À®²Ì¤Î¤Ê¤¤¹â³Û¤Ê¼Â¸³¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢À¸»ºÅª¤Ê²þÎÉ¤Ë¼Â¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
º£Ç¯¤Î»Ù½Ð¶â¤Ï30Ëü2000¥Ý¥ó¥É¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²Ü°Ð¤Ï¤½¤ÎÁ´ÈÌÅª¤ÊÆÃÄ§¤äÅ·Á³¤Î»º½ÐÊª¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¤ÎÂ¾¤ÎÃÏÊý¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀÇ¶â¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¡¢»ºÊªÆÃ¼ì²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¸ý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ËÇ¯´ÖÌó7Ëü2000¥Ý¥ó¥É¤È¤¤¤¦¹â³Û¤ÎÀÇ¼ý¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐ¼íÀî²ÏÈÊ¤Ë¤¢¤ëÅÔ»Ô»¥ËÚ¤Ï¤³¤Î¾Ê¤¬·úÀß¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¤«¤ÄºÇÍË¾¤Ê»ö¶È¤¬¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥ÄÇÀ²ÊÂç³Ø¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿ÇÀ³Ø¹»¤Ç¡¢¹»Ä¹¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¶µ¼ø¿Ø¤ÏÍ¥½¨¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¿Í¶µ¼ø¤ò4Ì¾Â·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ²Ê¤Ï4Ç¯À©¤Ç¡¢À¸ÅÌ¿ô¤Ï60Ì¾¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ø¼Â¤Ê±Ñ¸ì¶µ°é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÆ»Ï©¡¢Å´Æ»¡¢²¼¿å¡¢ÞõÞô¤Î³Æ¹©»ö¤ËÉ¬Í×¤ÊÂ¬ÎÌ¤ÈÅÚÌÚ¹©³Ø¤ÏÆÃ¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿²Ü°Ð¤Ç¤ÎÇÀ±Ä¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÇÀ³Ø¤È±à·Ý³Ø¤ÏÅ°Äì¤·¤¿¶µ°é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»¥ËÚ¤È¡¢È¡´Û¤Ë¶á¤¤¼·½Å¤ÎÎ¾Êý¤Ë¥â¥Ç¥ëÇÀ¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿°Û¹ñ¤Î¼ùÌÚ¡¢ÌîºÚ¡¢²Ö¤ò°é¤Æ¤ëÉÄ¾²¤¬¤¢¤ë¡£³«Âó»È¤ÏÍÓ¤ÈÆÚ¤òÆ³Æþ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢½ã·ì¼ï¤òÍ¢Æþ¤·¤ÆÇÏ¤Èµí¤ÎÉÊ¼ï²þÎÉ¤ËÅØ¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»¥ËÚ¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÀ½ºà½ê¡¢¸¨¿¥Êª¹©¾ì¡¢Èé¤Ê¤á¤·¹©¾ì¡¢¾úÂ¤½ê¤¬¤¢¤ê¡¢Âç·¿¤ÎÀ½Ê´½ê¤¬»¥ËÚ¤È¼·½Å¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤¢¤ë¡£
³«Âó»È¤¬²Ü°Ð¤ò³«È¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»î¤ß¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Äµó¤²¤Æ¤ß¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î·×²è¤ÎÂ¿¤¯¤Ï´°Á´¤Ë¿åË¢¤Ëµ¢¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢À®¸ù¤µ¤»¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¼þÅþ¤Ê½àÈ÷¤äº¬µ¤¤ò·ç¤¤¤¿¤Þ¤Þ¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·×²è¤â¤¢¤ë¡£
·×²è¤Î»ñ¶â¤Ï¡¢Êðµë¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡ÖÉÔÀµ½êÆÀ¡×¤ò¤»¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤Ð¤³¤òµÊ¤ó¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¯¤é¤¤¤·¤«¤·¤Ê¤¤ÌµÍÑ¤ÎÌò¿Í¤Ë¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ»Ï©¤¬Âç¤¤¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£È¡´Û¤«¤é»¥ËÚ¤Ë»ê¤ë¹¤¤Æ»Ï©¤Ï¾ï¡¹Âç¶â¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹±¾ïÅª¤Ë¤ªÁÆËö¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ç¤Ë²ÙÇÏ¤ÎÄ¹¤¤Îó¤Ç¡¢¿¼¤¯¸òº¹¤·¤¿¤ï¤À¤Á¤Ï9·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¤³¤Î´´ÀþÆ»Ï©¤Î25¥Þ¥¤¥ë¡ÎÌó40¥¥í¡ÏÊ¬¤ËÅö¤¿¤ëÅÏÁ¥¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾øµ¤Á¥¤Ï¡¢»þÂ®5¥Þ¥¤¥ë¤¬¸ÂÅÙ¤Ç¡¢¸À¤¤ÆÀ¤ÆÌ¯¤Ê¸½ÃÏ¤Î¤³¤È¤Ð¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢¥Ü¥¤¥é¡¼¤¬¤Ä¤Í¤Ë¡Ö¶ñ¹ç¤¬°¤¤¡×¡£
¡Ö³«È¯¡×¤ÎÍýÏÀ¤ÏÈó¾ï¤ËÎ©ÇÉ¤Ç¤¢¤ë¡£¼ºÇÔ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îµ®½Å¤Ê¼ÂÁ©Åª¼êÃÊ¤¬Èó¸½¼ÂÅª¤Ê¼Â¸³¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤·¡¢¤Þ¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÎÉ¹¥¤Ê·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ä¤Ä¤â¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ò19À¤µª¸åÈ¾¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö°Õ³°¤Ê¤â¤Î¡×¡Ä³°¹ñ¿Í¤¬¶Ã¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¡ÖÌÂ¿®¿¼¤µ¡×¡Ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥É¤¬ÀÄ¿¹¸©¹õÀÐ¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¡¢ÆüËÜ¤ÎÌÂ¿®¤ä¡Ö¤ª¼é¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
