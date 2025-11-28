エアバンド、ゴールデンボンバーの樽美酒研二が２６日付で自身のインスタグラムを更新。診断書の写真を投稿し、じんましんの診断結果を報告した。

「先生といろいろ話した結果、トレーニングのやり過ぎ、睡眠不足から来てるんではないかということでした」と原因を明かし、「今年はとにかく走るのが楽しくて、週６、７でずっと走ってる感じでしたし、睡眠に関しては眠りが浅いのが当たり前で全く気にもしてませんでした」とつづった。

また、「トレーニングの量とか人に話したことなかったし、眠りは浅いが睡眠で悩んでるわけでもなかったので気づけず、とにかく疲労困憊で体が悲鳴をあげたんではないかという感じでした。前回やり過ぎて血尿出た流れと同じですね」と振り返り、「今年の生活リズムはかなり楽しかったので、ツアー終わってもずっと続けようかなと思ってましたが、オフは一回立ち止まらないとけないのかな。あと、それはそれで不安に感じながら朝を迎えてます笑。ただ結果がハッキリしてめちゃくちゃ安心してます」と記した。

この投稿にファンからは「お大事に」「安心しました」「無理しないで」などのコメントが寄せられている。

樽美酒は１４日にじんましんの腫れが一面に広がった背中の写真を投稿。その後、血液検査をしていたことを自身のＳＮＳで明かしていた。