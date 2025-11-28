感謝もしているのに…誕生日ケーキを用意した80歳の父を残し、家を飛び出した40歳無職男性のやるせない気持ちに共感

「泣く子はいねが〜」

これは漫画『夜廻り猫』で、夜の街を歩く一匹の猫・遠藤平蔵の常套句。本作は作者である深谷かほるさんが2015年、Twitter（現X）で投稿したことがきっかけで誕生した。

“涙の匂い”を嗅ぎつけると、平蔵はその場所へ向かう。そして彼らの話に耳を傾け、そっと寄り添う――。登場する人間や動物の涙の匂いには孤独や寂しさ、無念などさまざまな感情に胸がつまる。そして作品にはその痛みを癒やす平蔵の優しさが随所に宿っている。

パワハラ被害で働けなくなった男の“涙の匂い”

会社でパワハラを受け、心身の不調をきたし辞職した四十歳男性が、夜の公園に佇んで知る。その姿を見つけた平蔵は、彼に近寄る。

男性は実家に戻って1年が経ったが、まだ働くことができないでいるという。決して楽しい状況ではない中で誕生日を迎えた今日、膝の悪い老いた父がわざわざ誕生日ケーキを用意してくれていたのだという。

父親の笑顔を見た男性は、いたたまれなくなり家を飛び出してきてしまったのだ。

情けないし惨めだと嘆く男性に平蔵がかけた言葉とは――。

誰よりもわかってほしい相手なのに

普段はただ寄り添い、話を聞くことの多い平蔵だが、この日は違った。

自分の情けなさを嘆く男性に語りかけた。

「おまいさんは誠実だな

ただ

お父上は今日一緒にケーキを

食べたかっただけではないか」

そして

「本当はどうしたい？」

この日の平蔵はいつもより饒舌だった。しかし、決して自分の意見を押し付けることはしない。

どうしたいか、とただ問いかける。男性が自らの気持ちに気がつけるように。

その後、平蔵と公園で別れた男性は帰宅し、食卓にいた父親に語りかける。

「コーヒー買ってきた。ケーキ…ある？」

家族――それは誰よりも近くて、誰よりも難しい関係。

喜びも感謝も、心ではきちんと感じている。なのになぜだろう、いちばん伝えたい相手にほど素直になれないときもある。

本当はどうしたい？

何かに迷ったとき、平蔵が男性にしたように、自分で自分に問いかけてみてはいかがだろう。心にしまい込んでいる本音を導くことができるかもしれない。

深谷かほる

福島県出身。2015年10月、Twitterにて『夜廻り猫』の連載を開始。以後、毎夜のように更新を続け、読者の共感を得る。2017年「夜廻り猫」で第21回手筭治虫文化賞短編賞、第5回ブクログ大賞の漫画部門大賞を受賞。

構成／笹本絵里（FRaUweb編集部）

