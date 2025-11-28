消息不明の日航機123便に「さんまも乗っている…」 山田裕貴×山本耕史で描く坂本九さんとの知られざる運命
日本テレビ系バラエティ特番『誰も知らない明石家さんま 第11弾』(12月14日19:00〜)では、スペシャルドラマ「さんまと坂本九 2人の国民的スター 知られざる運命」が放送。若き日の明石家さんまと坂本九さんを、山田裕貴と山本耕史がそれぞれ演じる。
(左から)山本耕史、山田裕貴
さんまの知られざる一面をあらゆる手法で掘り起こしてきた同番組。今回は、大スターとして活躍していた坂本九さんと、寝る暇もなく働き、まさにスターへの道を駆け上がっていたさんまの知られざる運命を完全ドラマ化する。
1985年8月12日、日本航空123便が消息不明となった。乗客乗員合わせて524人の中に、昭和を代表する国民的スター・坂本九さんも乗っていた。
日本国民が固唾を呑んで事故の詳細を見守る中、さんまの周辺も慌ただしく情報が錯綜していた。「さんまも乗っている…」。さんまは、大阪のラジオ『MBSヤングタウン』に出るため、毎週月曜日に18時12分発の「日本航空123便」に乗っていた。
あれから40年、昭和・平成・令和の芸能界を駆け抜けてきたさんまは、あの時何を思ったのか。さんま本人はもちろん、関係各所への綿密なインタビューをもとに、さんまと坂本九さんの知られざるドラマが明らかになる。
さんまを演じた山田は、撮影を終えて「さんまさんを擬似体験させてもらいながら、感じるものがたくさんありました。演じるまで、テレビで見るさんまさんしか知らなかったので、泣けてきてしまいました」とコメント。坂本九さんを演じた山本も「このドラマは、すごく素敵なさんまさんの1ページを描いた作品になっていると僕は思うので、関わらせていただいてとてもうれしかったです」と思いを寄せた。
コメント全文は、以下の通り。
○山田裕貴
さんまさんを擬似体験させてもらいながら、感じるものがたくさんありました。
演じるまで、テレビで見るさんまさんしか知らなかったので、泣けてきてしまいました。
さんまさんを演じられるからこそ、僕も笑おうと思えました。
大事な人生の一部を演じさせていただきありがとうございました。
○山本耕史
僕の中の坂本九さんのイメージは笑顔が印象的な方で、すごく優しい雰囲気と独特のオーラを持っている方だなという記憶がありました。今回のドラマでセリフを言ったとき、さんまさん役の山田くんが「すごく九さんっぽいです！」と言ってくれたとき、安心できた瞬間でした。このドラマは、すごく素敵なさんまさんの１ページを描いた作品になっていると僕は思うので関わらせていただいてとてもうれしかったです。
【編集部MEMO】
『誰も知らない明石家さんま』過去の特別ドラマ
・「一度だけ芸人を辞め駆け落ちした時代」(2015) さんま役…菅田将暉 彼女役…新川優愛
・「明石家さんまが語る一番面白かった高校生時代」(2017) さんま役…北村匠海 高校教師役…神保悟志
・「明石家さんまの一番長い一日 〜離婚発表の日〜」(2018) さんま役…斎藤工 大竹しのぶ役…剛力彩芽
・「さんまが泣いた日〜師匠との出会いから別れ〜」(2019) さんま役…成田凌 師匠役…小日向文世
・「笑顔に会いに行く道〜父親明石家さんま〜」(2020) さんま役…安田顕 息子役…佐藤勝利 IMALU役…葵わかな
・「おじいの笑顔〜僕に生き方を教えてくれた〜」(2021) さんま役…勝地涼 おじい役…古田新太
・「明石家さんまVS萩本欽一 〜若き日のさんまが伝説の男に挑んだちょっぴり過激なお笑い戦争〜」(2022) さんま役…杉野遥亮 萩本欽一役…角田晃広(東京03)
・「笑いに魂を売った男たち」(2023) さんま役…岩田剛典 ビートたけし役…香取慎吾
・「80年代芸人がアイドルに勝った日〜タブーを破った禁断の一日」(2024) さんま役…草なぎ剛 笑福亭松之助役…岩松了 田原俊彦役…鈴木伸之
(C)日テレ
(左から)山本耕史、山田裕貴
さんまの知られざる一面をあらゆる手法で掘り起こしてきた同番組。今回は、大スターとして活躍していた坂本九さんと、寝る暇もなく働き、まさにスターへの道を駆け上がっていたさんまの知られざる運命を完全ドラマ化する。
日本国民が固唾を呑んで事故の詳細を見守る中、さんまの周辺も慌ただしく情報が錯綜していた。「さんまも乗っている…」。さんまは、大阪のラジオ『MBSヤングタウン』に出るため、毎週月曜日に18時12分発の「日本航空123便」に乗っていた。
あれから40年、昭和・平成・令和の芸能界を駆け抜けてきたさんまは、あの時何を思ったのか。さんま本人はもちろん、関係各所への綿密なインタビューをもとに、さんまと坂本九さんの知られざるドラマが明らかになる。
さんまを演じた山田は、撮影を終えて「さんまさんを擬似体験させてもらいながら、感じるものがたくさんありました。演じるまで、テレビで見るさんまさんしか知らなかったので、泣けてきてしまいました」とコメント。坂本九さんを演じた山本も「このドラマは、すごく素敵なさんまさんの1ページを描いた作品になっていると僕は思うので、関わらせていただいてとてもうれしかったです」と思いを寄せた。
コメント全文は、以下の通り。
○山田裕貴
さんまさんを擬似体験させてもらいながら、感じるものがたくさんありました。
演じるまで、テレビで見るさんまさんしか知らなかったので、泣けてきてしまいました。
さんまさんを演じられるからこそ、僕も笑おうと思えました。
大事な人生の一部を演じさせていただきありがとうございました。
○山本耕史
僕の中の坂本九さんのイメージは笑顔が印象的な方で、すごく優しい雰囲気と独特のオーラを持っている方だなという記憶がありました。今回のドラマでセリフを言ったとき、さんまさん役の山田くんが「すごく九さんっぽいです！」と言ってくれたとき、安心できた瞬間でした。このドラマは、すごく素敵なさんまさんの１ページを描いた作品になっていると僕は思うので関わらせていただいてとてもうれしかったです。
【編集部MEMO】
『誰も知らない明石家さんま』過去の特別ドラマ
・「一度だけ芸人を辞め駆け落ちした時代」(2015) さんま役…菅田将暉 彼女役…新川優愛
・「明石家さんまが語る一番面白かった高校生時代」(2017) さんま役…北村匠海 高校教師役…神保悟志
・「明石家さんまの一番長い一日 〜離婚発表の日〜」(2018) さんま役…斎藤工 大竹しのぶ役…剛力彩芽
・「さんまが泣いた日〜師匠との出会いから別れ〜」(2019) さんま役…成田凌 師匠役…小日向文世
・「笑顔に会いに行く道〜父親明石家さんま〜」(2020) さんま役…安田顕 息子役…佐藤勝利 IMALU役…葵わかな
・「おじいの笑顔〜僕に生き方を教えてくれた〜」(2021) さんま役…勝地涼 おじい役…古田新太
・「明石家さんまVS萩本欽一 〜若き日のさんまが伝説の男に挑んだちょっぴり過激なお笑い戦争〜」(2022) さんま役…杉野遥亮 萩本欽一役…角田晃広(東京03)
・「笑いに魂を売った男たち」(2023) さんま役…岩田剛典 ビートたけし役…香取慎吾
・「80年代芸人がアイドルに勝った日〜タブーを破った禁断の一日」(2024) さんま役…草なぎ剛 笑福亭松之助役…岩松了 田原俊彦役…鈴木伸之
(C)日テレ