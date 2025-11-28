¡ÚÇúÈ¯Åª¥Ò¥Ã¥È¡Û²ÆÈÁ¤Î¼ç±éºî¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¤¬¡Öº£Ç¯¥¤¥ÁÌÌÇò¤¤¡×¤È¿Íµ¤¤Î¥ï¥±
10·î´ü¥É¥é¥Þ¤Ç°µÅÝÅª¿Íµ¤
ÇÐÍ¥¤Î²ÆÈÁ¡Ê34ºÐ¡Ë¤ÈÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊÎ¬¾Î¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡×¡Ë¤¬¡¢ÊüÁ÷²ó¤ò½Å¤Í¤ëÅÙ¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Ã«¸ýºÚÄÅ»Ò»á¸¶ºî¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¥É¥é¥Þ²½¡£ËÜ¿´¤ò±£¤·¤ÆÎÁÍý¾å¼ê¤ÇÎø¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÊÈà½÷¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿»³´ß°¾Èþ¡Ê²ÆÈÁ¡Ë¤È¡¢¡ÖÎÁÍý¤Ï½÷¤¬ºî¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¾¼ÏÂÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î²½ÀÐÃË¡¦³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¡ÊÃÝÆâ¡Ë¤ÎÊÌ¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¸å²ù¤ÈÄ©Àï¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡¼ºîÉÊ¤À¡£
¡Ö¾¡ÃËËÜ¿Í¤Ï¡È¥¶¡¦¾¼ÏÂ¡É¤ÊÃË¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¡ÃË¤ÎÎ¾¿Æ¤ä°¾Èþ¤ÎÊì¤â²ÁÃÍ´Ñ¤¬¾¼ÏÂ¡£11·î18ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬ÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤Î¾²È¤¬¾¡¼ê¤ËÎ¾²È¤Î´é¹ç¤ï¤»¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢Î¾²È¤¬¾¡¼ê¤Ë·ëº§¼°¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¡¢¾¡ÃË¤â°¾Èþ¤âÎ¾¿Æ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ÇË¶É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÅ¸³«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡ÊÊüÁ÷Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡¢ÀäÌ¯¤ÊµÓËÜ¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Æ¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¦TVer¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï166.9Ëü¿Í¡Ê11·î23Æü¸½ºß¡Ë¤Ç10·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¡£ºæ²í¿Í¡Ê52ºÐ¡Ë¼ç±é¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡ØVIVANT¡Ù('23Ç¯)¤Î164.2Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢°¾Èþ¤ò±é¤¸¤ë²ÆÈÁ¤µ¤ó¤Î´îÅÜ°¥³Ú¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤¬Ë¤«¤Ç¡¢¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤«¤é±éµ»ÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
²ÆÈÁ¤Ï¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥í¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó»ï¡Ø¥Ô¥Á¥ì¥â¥ó¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢¼ã¼ê½÷Í¥¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ø»°°æ¤Î¥ê¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Î11ÂåÌÜ¥ê¥Ï¥¦¥¹¥¬¡¼¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¡Ç04Ç¯¤«¤é3Ç¯´ÖÆ±¼Ò¤ÎCM¤Ë½Ð±é¡£07Ç¯¤Î¼ç±é±Ç²è¡ØÅ·Á³¥³¥±¥Ã¥³¡¼¡Ù¤ÇÊ£¿ô¤Î±Ç²è¾Þ¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¿·°æ¹ÀÊ¸¤È¤Î¸òºÝÊóÆ»¤Î²áµî¤â
¤½¤Î¸å¡¢¿ô¡¹¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¼ç±é¡¦¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ÎºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¡¢±éµ»ÇÉ½÷Í¥¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¡ÈÈáÎø¡É¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö'16Ç¯5·î¤Ë¡Ø¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿·°æ¹ÀÊ¸¡Ê46ºÐ¡Ë¤È¤Î¸òºÝ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡¢²ÆÈÁ¤ÎÊì¿Æ¸øÇ§¤Ç¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢'19Ç¯2·î¡¢ÇÉ¸¯¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Î½÷À½¾¶È°÷¤ØË½¹Ô¤òÆ¯¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ë¶¯À©À¸ò¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì1¿³¤Ç¤ÏÄ¨Ìò5Ç¯¤ÎÈ½·è¤Ç¹µÁÊ¡£2¿³¤Ç¤ÏÄ¨Ìò4Ç¯¤ÇÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¼ý´Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·°æ¤ÎÂáÊá¸å¡¢¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²ÆÈÁ¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ä¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤È¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿·°æ¤Ï12·î¤ËÉñÂæ¤Ç¤Î·ÝÇ½³èÆ°Éüµ¢¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¤½¤ì¤«¤é'22Ç¯2·î¤Ë¡Ø¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¹õÇ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ê35ºÐ¡Ë¤È¤Î¸òºÝ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÇË¶ÉÊóÆ»¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¤Ç²ÆÈÁ¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³ô¤ÏÇú¾å¤¬¤ê¡£CM¤ä±ÇÁüºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤âÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¤³¤ì¤«¤éÅþÍè¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÅÏÊÕ¤È¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÆÈÁ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Îº£¸å¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
