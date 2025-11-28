ÆüÃæ´Ø·¸µÞ°²½¡¢¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È·ë¶É¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤Ï¡Ö´íµ¡´¶¤Ï½½Ê¬¤À¤¬¡¢ÀïÎ¬¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«
Àª¤¤¤À¤±¤Ï¤¤¤¤¤¬¡Ä
º£Ç¯¤ÎÈÕ½©¤Ï¤Þ¤µ¤ËÂ¿»ö¤Î½©¤Ç¤¢¤ë¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤Æ¡¢¹¤¯»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÂÐÃæ³°¸ò¤Ï¼ºÇÔ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÆâÀ¯¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÊÝ¼é¤Î¿§¤ÎÇ»¤¤¹â»Ô¼óÁê¤Ï½¾Íè¤ÎÛ£Ëæ¤Ê³°¸ò¤È·èÊÌ¤·¡¢¤¤¤¦¤Ù¤¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤¤¤¦¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò´Ó¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²¿¤Ç¤âÀµÄ¾¤Ë¤¤¤¦¤Î¤Ï¤·¤¿¤¿¤«¤Ê³°¸ò¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤À1¤«·î¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î1¤«·î´Ö¤Î¸ÀÆ°¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Àª¤¤¤³¤½½½Ê¬¤À¤¬¡¢ÀïÎ¬À¤Ï·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£º£²ó¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÏÂæÏÑÍ»ö¤ÎÈ¯¸À¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¤½¤ì¤òÁË»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤é²¾Äê¤ÎÏÃ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÅú¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¼ººö¤È¤¤¤¨¤ë¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬È¯¸À¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤ëÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÈÎ±³ØÀ¸¤Ë´Ñ¸÷¤ÈÎ±³Ø¤Î¼«½Í¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÈ¯¸À¤ÎÅ±²ó¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤ì°Ê³°¤ÎÀïÎ¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î½Õ¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×Ë¬Ãæ¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Ï¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆË¬ÊÆ¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÊÆÃæ¼óÇ¾¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¥È¥é¥ó¥×¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÃÙ¤¤¡£
½¬¶áÊ¿¤Ï¤½¤ÎÁ°¤«¤éÆ¬¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿
º£²ó¡¢´Ú¹ñ¤ÇÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢Åìµþ¤ÇÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥È¥é¥ó¥×¤âÆüËÜË¬Ìä¤ò¤¿¤¤¤Ø¤óËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£µÕ¤Ë¤½¤ì¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂÐÃæ³°¸ò¤ÎÌýÃÇ¤òÍ¶¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤È½éÂÐÌÌ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ü°Æ»ö¹à¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²ñÃÌÄ¾¸å¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤È¤Æ¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²ñÃÌ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤ä¿ÍÌ±ÆüÊó¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔËþ¤À¤Ã¤¿¡£
½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Ï¤¢¤Î²ñÃÌ¤Î¤É¤³¤ËÉÔËþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£²ñÃÌ¤Î±ÇÁü¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²ñÃÌ¸å¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡Ö¹á¹Á¡¦¿·áÅ¥¦¥£¥°¥ëÃÏ¶è¤Î¿Í¸¢ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¡×¤È¤¤¤¦¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Ë¶¯¤¤ÉÔËþ¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤ÎÊ¸Ì®¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¹á¹Á¡¦¿·áÅ¥¦¥£¥°¥ëÃÏ¶è¤Î¾õ¶·¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÆâÀ¯ÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢³°¹ñ¼óÇ¾¤ËÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤È¤ä¤«¤¯¤¤¤ï¤ì¤ë¶Ú¤¬¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä½éÂÐÌÌ¤ÎÆüËÜ¤Î¡Ö±¦Íã¡×¤Î½÷À¼óÁê¤Ë¤¤¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÁêÅöÆ¬¤Ë¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤ÏÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜÍ»ö¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂæÏÑÌäÂê¤Ë·³»ö²ðÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤ÎÂÐÆü»ÑÀª¤ò¤ß¤ë¤È¡¢°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ÆÈ¯¸À¤òÅ±²ó¤µ¤»¤ë°ìÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÃæ¹ñÂ¦¤Ë¡ÖÈ¯¸À¤òÅ±²ó¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈµñÈÝ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌµþ¤ÇÆüÃæÎ¾À¯ÉÜ¤Î¶ÉÄ¹µé¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Ê¿¹ÔÀþ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Ï¡ÖÎäÀÅ¡×¤Ë·ö²Þ¤·¤Æ¤¤¤ë
¤·¤«¤·¡¢¾õ¶·¤ÏÊ£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÆüÃæÁÐÊý¤È¤â´Ø·¸¤Î°²½¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÈ¯¸À¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¡Ê´Ñ¸÷µÒ¤ÎÆüËÜ´Ñ¸÷¤ÈÃæ¹ñ¿Í³ØÀ¸¤ÎÆüËÜÎ±³Ø¤Î¼«½Í¡¢ÆüËÜ¿å»ºÊªÍ¢ÆþÄä»ß¤Ê¤É¡Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¤Ë¼Â³²¤Î¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÂæÏÑÌäÂê¤Ï½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ë¿´ÅªÍø±×¤Î¤Ê¤«¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢È¿Æü¥Ç¥â¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜÀ½ÉÊ¤ÎÉÔÇã±¿Æ°¤â¸Æ¤Ó³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼Â¤ËÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤Ê¤¼È¿Æü¥Ç¥â¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ·ÐºÑ¤È¼Ò²ñ¤Î¾õ¶·¤È´Ø·¸¤¹¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃæ¹ñ·ÐºÑ¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¼Ô¼º¶ÈÎ¨¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇÀïÁè¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¿¹ñÀÒ´ë¶È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤¬Ê¬»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç²¾¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈ¿Æü¥Ç¥â¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÃæ¹ñÎ¥¤ì¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Ë¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Ãæ¹ñ¼Ò²ñ¤ÇÉÔËþ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¿Æü¥Ç¥â¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤ÁÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
ÆüËÜÀ½ÉÊ¤ÎÉÔÇã¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½ÉÊ¤Î¥³¥¢¤ÊÉôÉÊ¤³¤½ÆüËÜ¤«¤éÍ¢Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥»¥ó¥Ö¥ê¡¼¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¾ì¹ç¡¢·ë²ÌÅª¤ËÃæ¹ñ´ë¶È¤òÀ©ºÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢º£²ó¡¢½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Ï¶¯Îõ¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÈ¯¸À¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»ýÂ³Åª¤Ê·ÐºÑÈ¯Å¸¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤Ë¤Ï°ÂÄê¤·¤¿°èÆâ¾ðÀª¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤À¡£´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤ÎÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤ÏÀµ¤·¤¤Ç§¼±¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ÎÊýÄø¼°¤ò²ò¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤à¤í¤ó¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤È¤¤¤¦Ï¢Î©ÊýÄø¼°¤ò²ò¤¯¤Î¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Êºî¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢ÆüÃæÎ¾¹ñ¤Ï²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤»¤º¤Ë¡¢¿´¤òµö¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£ÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤âÆñ¤·¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüÃæÎ¾¹ñÌ±¤Î´¶¾ð¤Î°²½¤¬¶¦ÄÌ¤Î¥ê¥¹¥¯
¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñºÝÀïÎ¬¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·ÐºÑ³Ø¤Î¥²¡¼¥àÍýÏÀÅª¤Ê¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤«¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ¤Ï¼«¤é¤Î¼ÂÎÏ¤òÄ¾»ë¤·¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¼Ò²ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤ò¼é¤ë¤«¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤ÎÎòÂåÀ¯¸¢¤ÎÀµ¤·¤¤ÀïÎ¬¤Î°ì¤Ä¤ÏÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤Ç¤¢¤ë¡£µÕ¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¤¢¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¼çÂÎÀ¤Î¤¢¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÆüËÜ¤Î¼çÂÎÀ¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Îº¸ÇÉ¤ÎÏÀµÒ¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÅÀ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤ÏÆüÊÆÆ±ÌÁ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤¬¡¢¼çÂÎÀ¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¤¡£¤¢¤¿¤«¤âÊ¿ÏÂ¤Ï¶õ¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ë¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÎÏ¤ò¤ß¤Æ¤â¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤ì¤ë¤Û¤É¶¯¤¯¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÇÆ¸¢¹ñ²È¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤ÇÆüËÜ¤¬·³¹ñ¼çµÁ¤òÉü³è¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÈãÈ½¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ëÃæ´ÚÎ¾¹ñ¤ÎÏÀµÒ¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÆüËÜ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
·ëÏÀÅª¤ËÁí³ç¤¹¤ì¤Ð¡¢¸½²¼¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤Ï¶öÁ³¤Ëµ¯¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èò¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢µ¯¤¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬Àë¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼ï¡¹¤ÎÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆüËÜ¤Ë¼Â³²¤Î¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÏÁû¤°É¬Í×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÆüÃæ´Ø·¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½²¼¤ÎÎ®Æ°Åª¤Ê¹ñºÝ¾ðÀª¤òÀµ¤·¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¼è¤ë¤Ù¤ÀïÎ¬¤òÌÀ³Î¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê½Ò¤Ù¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎÂÐÎ©¤Î·ã²½¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤âÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¼Â¤ÏÆüÃæÎ¾¹ñ¤¬Êú¤¨¤ë¶¦ÄÌ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÎ¾¹ñ¤Î¹ñÌ±´¶¾ð¤¬°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Î¾¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¤Î¤òÈò¤±¤Æ¡¢·ÐºÑ¤äÊ¸²½¤Î¸òÎ®¤òÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
