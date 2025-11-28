「真剣に引っ越しを考えています」”日本一外国人が急増”倶知安町住民が語る「治安悪化が確実なワケ」【ニセコ・外国人住宅街建設問題】

北海道・ニセコエリアの倶知安町で、冬季の観光産業などで働く最大1200人を想定した外国人労働者向けの住宅街（約2.7ヘクタール）を農地に整備する計画が進もうとしている。

今年10月、道は農地転用を許可する方針を示したことで、住民の間では賛否が激しく揺れている。町の農業委員会は当初「反対」を表明したが、審査を経て「やむを得ない」へと意見を修正。オンラインでは4315筆の反対署名も提出された上での許可に、SNS上でも話題となった。この外国人住宅街建設について、地元住民たちに詳しく話を聞いた。

「治安が悪化するのは目に見えている」

計画地は倶知安駅からほど近い市街地隣接の農地。事業者は2〜3階建ての共同住宅を約30棟建て、シャトルバスや駐車場を備えた集合住宅群を想定しているという。

「道は『周辺農地への影響が小さい』『審査基準を満たす』として転用を許可。人手不足が慢性化するリゾート地の従業員住まいの不足を背景に、集中的に居住地を整備することで管理や交通をコントロールしやすくする狙いがあります」（地元紙記者）

地元住民らに話を聞くと、懸念は決して単純な排外感情ではなく、生活圏の急激な変化に対する不安として語る人が多かった。計画地の近所に住む40代女性はこう嘆く。

「外国人住宅街ができることで具体的に何が起こるか未知数な面もありますが、実際倶知安町は年々暮らしづらくなっています。今でも外国人が増え続けているのに、さらに1200人も増えれば、より治安が悪化するのは目に見えている。今回の外国人住宅街がつくられてしまうと、車の交通量が格段に増えるので心配です。

私の子どもが通っている小学校も近いですし、このあたりはフェミリー層も多く住んでいます。外国人は、日本人に比べて運転が粗い人が多く、最近は飲酒運転事故もニュースになるぐらい頻繁に起きています。不幸中の幸いで今なら自宅は高く売れそうですし、ここから引っ越そうと真剣に考えています」

日本一外国人が増えている町

2024年の冬、倶知安警察署管内では1000件以上の交通事故が発生し、そのうち45%が外国人によるものだったという報道もされている。雪道に慣れていない外国人ドライバーによる事故が増加しているのだ。

また、2025年1月1日時点で、倶知安町の外国人住民の比率は21.2％（ニセコ町は19.0％）。外国人人口は前年比833人増の3627人に達し、全国の町村で最も増えている地域という報道もある。倶知安町は日本一外国人が増えている町なのだ。

今回の外国人住宅街が建設されれば、交通量や救急搬送の増加、医療・通訳対応など行政サービスに従事する人たちの負担も増える。倶知安町の病院関係者が実状を語る。

「救急搬送されてきた外国人の多くは、日本語が通じないので英語で対応します。英語が通じればまだ楽なのですが、英語も通じないとなるとかなり大変。翻訳アプリを駆使してなんとか対応しますが、これ以上増えると病院がパンクしますよ」

