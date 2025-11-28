秋篠宮ご夫妻の周りには「イエスマン」ばかり…側近トップ「電撃退任」後に起こる「悲惨な事態」

招待状に名前がなかった

『宮内庁もさじを投げた…秋篠宮家「側近トップ」に退任説が急浮上している！』でも報じた吉田尚正皇嗣職大夫（65歳）の退任が、いよいよ現実味を帯びてきた。11月13日発売の『週刊新潮』が、悠仁さまの成年式に際して行われた昼食会にて、招待状が大夫ではなく御用掛の長嶺安政氏の名前で発送されていたことをスクープしたのだ。

「秋篠宮ご夫妻が主催する行事の場合、大夫の名前で出すのが慣例。それを別人の名前で出すというのは、パージにも等しい行為です。吉田氏がご夫妻の不興を買ったのでは、との憶測も広がっています」（宮内庁関係者）

後任人事は難航必至

対する前任者の加地隆治氏は、ご夫妻と良好な関係を築いてきた。

「それは加地氏が、お二人のイエスマンだったから。一方の吉田氏は言うべきことは言うタイプ。そんな吉田氏が追い出されるのであれば、まともな官僚は誰も皇嗣職になりたがりません。残るのはイエスマンばかりで、世間からの批判はますます強まるでしょう」（同前）

「定年」と言われる70歳前後まで務めると見られていた吉田氏だけに、後任人事は難航必至だ。

