未成年少女を働かせる違法風俗店の中国人オーナーはなぜ逮捕されないのか…！「日本人パクられ要員」というヤバすぎる「逮捕逃れ方法」

年間１万人超が「人身取引」されている

今年11月、東京・湯島の個室マッサージ店で12歳のタイ人少女を働かせていたとして、経営者の細野正之容疑者（51歳）が労働基準法（最低年齢）違反の疑いで逮捕された。少女は母親とともに観光客として来日。約1ヵ月の間に、60人もの客を相手に性的サービスをさせられていたという。

東南アジア事情に精通するジャーナリストの泰梨沙子氏が言う。

「タイの英字紙『ネーション』によると、'22年までの過去10年間で、タイの女性や子供が年間1万〜1万5000人も、売春のため日本に『人身取引』されているとの調査結果が報告されています。

日本に来る女性の多くは、タイの貧しい農村部出身。家族を養うために性風俗に従事するしかない、という事情を抱えた人ばかりです」

年間1万人超となれば、「巨大売春ビジネス」である。タイでは日本に女性を斡旋するブローカーが跋扈しているという。

細野容疑者は「パクられ要員」か

「ブローカーの多くは中華系です。そして、日本でタイ女性が働かされるのも、『中華マンション』と呼ばれる違法風俗であることが多い。

その名のとおり、中国人経営者がマンションの部屋を借り、マッサージ店などと称して違法風俗店にしている。中華マンションは全国各地にあり、タイだけでなくベトナムなどの女性も働いている。10代の少女も少なくない」（捜査関係者）

中国人経営者らは、「摘発逃れ」も抜け目なく行っている。

「今回逮捕された細野容疑者はもともと清掃員で、調布市内の築48年のアパートに住んでいた。自らマッサージ店を経営できたとは考えにくい。

中華マンション経営者が、逮捕を逃れるために別の人間から店や賃貸の名義を借りるのはよくある手口。店の従業員だけでなく、客が名義貸しを持ち掛けられることもあります。彼らは『パクられ要員』と呼ばれ、月々10万〜100万円程度のギャラを受け取る代わりに名義を貸す」（同前）

日本を舞台に、人身売買された東南アジア女性が中華マンションで売春……。問題の根は深い。

あわせて読む『ラオスの「少女売春ホテル」に潜入取材…！部屋には「10代の少女」がズラリ…殺到する日本人小児性愛者の「正体」と彼らの「呆れた言い分」』

「週刊現代」2025年12月8日号より

【あわせて読む】ラオスの「少女売春ホテル」に潜入取材…！部屋には「10代の少女」がズラリ…殺到する日本人小児性愛者の「正体」と彼らの「呆れた言い分」