ÀïÁ°¤ÎÆüËÜ¤Ç¡ÖÆÃ¹â·Ù»¡¡×¤¬¤â¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤½¤ë¤Ù¤¸¢ÎÏ¡×¡Ä¡Ä¾¼ÏÂ¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÉÁ¤¤¤¿¾®Àâ¡ØÉáÅ·¤ò²æ¤¬¼ê¤Ë¡Ù¤«¤é¸«¤¨¤ë¤³¤È
¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤«--¡£
Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦±üÅÄ±ÑÏ¯¤µ¤ó¤¬¡¢¼¹É®´ü´ÖÌó10Ç¯¡¢¸¶¹ÆÍÑ»æÌó3000Ëç¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡ØÉáÅ·¤ò²æ¤¬¼ê¤Ë¡Ù»°Éôºî¤Ï¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¡Ö¾®Àâ¡×¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤¿Ä¶×¸µé¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÏÂè°ìÉô¡¢ÂèÆóÉô¤¬È¯ÇäÃæ¤Ç¡¢Âè»°Éô¤âÇ¯Æâ¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤º¤«7Æü´Ö¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¾¼ÏÂ¸µÇ¯¡×¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿4¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢»Ë¼Â¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤ÇÆüËÜ¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¯¤µ¤Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¤È¤¤¤¦»þÂå¡×¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î°ì¿Í¡¦»ÍÏº¤Ï¡¢¶âÂô¤Ç¶¢µÒ°ì²È¤òÂ«¤Í¤ëÌðÌîÃ¤°ì¤ËÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢°ì²È¤ò¼£¤á¤Ê¤¬¤é¡¢½ù¡¹¤Ë·³Éô¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿±¦Íã¤ÎÍÎÏ¼Ô¤È¤·¤ÆÃ´¤®½Ð¤µ¤ì¤ëÃ¤°ì¤Îº¤ÏÇ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ØÉáÅ·¤ò²æ¤¬¼ê¤Ë¡¡Âè°ìÉô¡Ù¤«¤é¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î³«Àï¤ò¹µ¤¨¤Æ¼«½Í¥à¡¼¥É¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢Ã¤°ì¤¬²Ã²ì²¹Àô¤ÇÅÒ¾ì¤ò¤Ò¤é¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÆÃÊÌ¹âÅù·Ù»¡¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¡¼¥ó¤ò¡¢È´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Æó»þ´Ö¤Û¤ÉËß¤¬¿Ê¤ß¡¢¤½¤í¤½¤íÃæµÙ¤ß¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÄí¤ÇÂ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢Ã¯¤«¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤½¤Á¤é¤ÎÊý³Ñ¤ËÌÜ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¡¢Æ±»þ¤ËÅÏ¤êÏ²¼¤ÇÂçÀª¤ÎÂ²»¤¬ÂÀ¸Ý¤Î¤è¤¦¤ËÌÄ¤Ã¤¿¡£
ÅÒ¾ì¤Ë¤¤¤¿Á´°÷¤¬Æ°¤¤ò»ß¤á¡¢¹ø¤òÉâ¤«¤·¤«¤±¤¿¡£²¨¤¬¥Ð¥¿¥ó¤È³«¤¯¡£ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤ÏÇØ¹»Ñ¤ÎÃË¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö·Ù»¡¤ä¡ª¡¡ÅÒÇî¤Î¸½¹ÔÈÈ¤ÇÁ´°÷ÂáÊá¤ä¡ª¡×
ÀèÆ¬¤ÎÃË¤¬´é¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Æ¶«¤Ö¡£Â³¤¤¤Æ¤É¤ä¤É¤ä¤ÈÃË¤¿¤Á¤¬Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£ÅÅµå¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤ì¡¢ÆñÇËÁ¥¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤Î±Æ¤¬±¦±ýº¸±ý¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ª¤¤ÂÔ¤Æ¡£¤ª¤Î¤ì¤é¤É¤³¤Î·Ù»¡½ð¤ä¡×
Ã¤°ì¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢º¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤¿¡£ÀÐÀî¸©¤Î·Ù»¡¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¸©·Ù»¡ÉôÆÃÊÌ¹âÅù·Ù»¡²Ý¤¸¤ã¡ª¡¡¤ª¹ñ¤¬Âç»ö¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¤è¤¯¤â¤Î¤¦¤Î¤¦¤ÈÇîÂÇ¤Ê¤ó¤¾ÂÇ¤Ã¤È¤ì¤ë¤Ê¡£¤ª¤Þ¤¨¤é¤ÏÁ´°÷Èó¹ñÌ±¤¸¤ã¡ª¡×
ÆÃ¹â¤Î·º»ö¤ÏËßè´èè¤ËÅÚÂ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢·ÙËÀ¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤¤¡£¤ª¤ó¤É¤ì¡¢¤ï¤·¤ÎËß¤Ë²¿¤Á¤å¤¦¤³¤È¤ò¡Ä¡Ä¡×
Ã¤°ì¤Ï°ìµ¤¤ËÆ¬¤Ë·ì¤¬¾å¤ê¡¢·º»ö¤Ë¤Ä¤«¤ß¤«¤«¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÆÊ¬¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×ÅòÀî¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡¢Ã¤°ì¤ò²¡¤·¤È¤É¤á¤¿¡£¡Ö¤¢¤«¤ó¤Æ¡¢¤¢¤«¤ó¡£ÆÃ¹âÁê¼ê¤ËµÕ¤é¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Æ¡×
¡Ö²¿¤¬ÆÃ¹â¤ä¡ª¡¡¤ª¤Î¤ì¤é¡¢¤ï¤·¤¬°¦Åæ¤Î¥ä¥Î¥¿¥Ä¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤«¡ª¡¡¤¿¤À¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ó¤¾¡ª¡×
¡ÖÂáÊá¡ª¡¡ÂáÊá¡ª¡×
Ã¤°ì¤ÎÓ·Òê¤Ï·º»ö¤ÎÀ¼¤Ë¤«¤¾Ã¤µ¤ì¡¢ÍðË½¤Ë¼ê¾û¤ò¤Ï¤á¤é¤ì¤¿¡£¼ã¤¤·º»ö¤Ë¡¢ÊÉ¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÁ´°÷¡¢¤³¤ì¤è¤ê¶âÂô¤Î¸©·Ù»¡Éô¤Ë¸îÁ÷¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¼ê²ÙÊª¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¡£Ï¢Íí¤ÏÉÔµö²Ä¡£¤½¤ì¤«¤éÎ¹´Û¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¤ª¤ë¤«¨¡¨¡¡×
·º»ö¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢Ã¤°ì¤Î¼ª¤òÁÇÄÌ¤ê¤¹¤ë¡£Ã¤°ì¤ÏÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤ËÆÍ¤¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«¸½¼Â´¶¤ËË³¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÀÐÀî¤Ç¡¢¤³¤Î¥ä¥Î¥¿¥Ä¤¬¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡©¡¡²¿¤ä¤éÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÍâÄ«¡¢¶âÂô·Ù»¡½ð¤ÎÎ±ÃÖ¾ì¤Ë¸µ½ðÄ¹¤Î»³ÅÄÌÐµÈ¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£·Ù»¡´´Éô¤Î¤¯¤»¤ËÊÕ¤ê¤òØß¤ë¤è¤¦¤Ë¿È¤ò¶þ¤á¡¢¡Ö¿ÆÊ¬¡¢¤¹¤Þ¤ó¡×¤È³«¸ý°ìÈÖ¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¤«¤é¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÍè¤¿¸¡»öÀµ¤¬¤ª¤Ã¤Æ¡¢³¬µé¤¬¾å²á¤®¤Æ¡¢¤ï¤·¤é¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤ó¡£ºÇ½é¤«¤éÌðÌî¤Î¿ÆÊ¬¤òµó¤²¤ëµ¤¤Ç¤ª¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤¿¤ÏÁÀ¤ï¤ì¤È¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤·¤òÁÀ¤¦¡£¤ï¤·¤Ï¸ùÏ«¼Ô¤ä¤¬¡×
Ã¤°ì¤Ï²þ¤á¤ÆÅÜ¤ê¤¬¤³¤ß¾å¤²¡¢¤Ä¤Ð¤¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ï¤·¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤ó¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤¦¤Á¤Î¿Í´Ö¤Ç¤Ï¼áÊü¤Ç¤¤ó¤«¤éÌÚ²¼¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤À¡£º£ÆüÃæ¤ËÅìµþ¤«¤é¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤½¤¦¤ä¡£¤¢¤Î¿Í¤Ê¤éÀ¯Í§²ñ¤ÎÀ¯¼£²È¤òÆ°¤«¤»¤ë¤·¡¢¸µ¡¹¤ÏÆâÌ³¾Ê¤ÎÌò¿Í¤ä¤µ¤±¡¢¸¡»ö¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤ä¤í¤¦¡×
¡Ö¤Û¤«¤ÎÏ¢Ãæ¤Ï¤É¤¦¤·¤È¤ë¡×
¡ÖÇîÂÇ¤ÎµÒ¤ÏÎ¬¼°¤ÇÈ³¶â·º¡£¤½¤ä¤µ¤±ÅòÀî¼ÒÄ¹¤Ï¤â¤¦½Ð¤È¤ë¡£²Ã²ì²¹Àô¤Î¤ä¤¯¤¶¤ÈÎ¹´Û¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ïµ¯ÁÊ¤òÌÈ¤ì¤ó¤ä¤í¤Ê¡£ËÌÔ¢¿·Ê¹¤ËÂç¤¤Êµ»ö¤Ç½Ð¤Æ¤·¤â¤¦¤¿¡£´ÊÃ±¤Ë¤ÏÙæ¤ß¾Ã¤»¤ó¤Á¤å¤¦¤³¤È¤ä¡×
¡Ö¤¢¤ó¤¿¤é¡¢Åìµþ¤«¤éÍè¤¿¤è¤½¼Ô¤Î¸¡»ö¤Ë¹¥¤¾¡¼ê¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¨¤¨¤ó¤«¡×
¡Ö¤¨¤¨¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»þ´ü¤¬°¤¤¡£à¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÏÅ¨¤À¡ªá±¿Æ°¤ÎºÇÃæ¡¢·Ý¼Ô¤òÍÈ¤²¤ÆÇîÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Ç¤ÏÀ¤´Ö¤âÌÛ¤Ã¤È¤é¤ó¡£º£¤Ï¹áÎÓË·¤ò¼ã¤¤Ì¼¤¬È±¤Ë¥Ñ¡¼¥Þ¤òÅö¤Æ¤ÆÊâ¤¤¤È¤ë¤À¤±¤Ç»ÔÌ±¤«¤éÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤¯¤é¤¤¤ä¡£Æ¬Äã¤¯¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬²á¤®¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤¢¤Û¤é¤·¤¤¡×
Ã¤°ì¤ÏÅ´³Ê»Ò¤ò½³¤ê¾å¤²¤¿¡£Î±ÃÖ¾ì¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°ì²È¤ò¹½¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¶þ¿«¤Ç°ß¤¬¾Æ¤±¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤å¤¦¤·¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£¤¢¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ü¤Ç¤â¤ï¤·¤é¤Ç½õ¤±¤ë¡×
»³ÅÄÌÐµÈ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¸À¤¦¤È¡¢°®¤êÈÓ¤òº¹¤·Æþ¤ì¤Æµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
±üÅÄ¡¡±ÑÏ¯¡Ê¥ª¥¯¥À¡¡¥Ò¥Ç¥ª¡Ë
1959Ç¯´ôÉì¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ1997Ç¯¡Ø¥¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥Ê¤Î¿¹¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âè2ºî¡ØºÇ°¡Ù¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£2002Ç¯¡Ø¼ÙËâ¡Ù¤ÇÂçé®½ÕÉ§¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2004Ç¯¡Ø¶õÃæ¥Ö¥é¥ó¥³¡Ù¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¡¢2007Ç¯¡Ø²ÈÆüÏÂ¡Ù¤Ç¼ÆÅÄÏ£»°Ïº¾Þ¡¢2009Ç¯¡Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¿ÈÂå¶â¡Ù¤ÇµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤Û¤«¤ÎÃø½ñ¤Ë¡Ø¥ê¥Ð¡¼¡Ù¡¢¡Øºá¤ÎÅ²¡Ù¤Ê¤É¡£
Ìñ²ð¤Ê»þÂå¤À¤Ã¤¿¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾ðÇ°¡×¡Ä¡ÄÍý¶þ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡ÖÊ¸³Ø¡×¤ÎÎÏ