ジープ・レネゲードの限定車を発売

ステランティス・ジャパンは、ジープのスモールSUV『レネゲード』の限定車『ジープ・レネゲード・ノーススター・エディション（North Star Edition）』を、12月13日より全国のジープ正規ディーラーで150台限定で発売する。

【画像】ジープ・レネゲード・ノーススター・エディションのディテールとベースモデルのレネゲードeハイブリッド 全58枚

本モデルは、今年7月にジープ初のマイルドハイブリッドモデルとして登場した『レネゲード・アルティテュードeハイブリッド』をベースに、革新的な高強度ファブリック製の専用シート』や、新色のボディカラーなどを特別装備した限定車である。



限定車『ジープ・レネゲード・ノーススター・エディション』。 ステランティス・ジャパン

『ジープ・レネゲード・ノーススター・エディション』の価格は、547万円となっている。

ジープ・レネゲード・ノーススター・エディションの特徴

コンパクトで強靱なボディに、1.5Lターボエンジンと48Vモーターを組み合わせたマイルドハイブリッドシステムを搭載したジープ・レネゲードeハイブリッドをベースとした『ノーススター・エディション』は、ジープならではの冒険心と、自然と一体になれる開放感を継承しながら、力強さの中にスタイルを融合させたモデルとなっている。

エクステリアには新色の『テクノグリーン』を採用。深みのあるグリーンがブラックのルーフやホイールとの組み合わせにより、上質で洗練された雰囲気を際立たせる。



限定車『ジープ・レネゲード・ノーススター・エディション』。 ステランティス・ジャパン

また、左右のフロントフェンダーには『専用バッジ』、ボンネットには『North Star』グラフィック入りのブラックデカールを装着することで、限定車ならではの存在感を放っている。

インテリアには、通常の約3倍の耐久性を持つ『高強度ファブリック」を用いた専用シートをジープで初めて採用し、日常からアウトドアまで幅広いシーンで安心感を提供する。

エアコンベゼルやシートのステッチには、グリーンのアクセントカラーが用いられ、エクステリアとのコーディネートが図られている。

さらに、デュアルペインパノラミックサンルーフを標準装備し、室内前席から広い空を望める開放感を実現した。

特別装備一覧

■エクステリア

・NORTH STAR バッジ

・グロスブラックJeepバッジ

・NORTH STARグラフィック入りブラックフードデカール

・ブラックペイントルーフ

・17インチアルミホイール（ブラックアクセント）



■インテリア

・ファブリックシート（グリーンステッチ、Jeep, NORTH STARロゴ入り）

・デュアルペインパノラミックサンルーフ



限定車『ジープ・レネゲード・ノーススター・エディション』。 ステランティス・ジャパン