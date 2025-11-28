【タフなシート生地を採用】ジープ・レネゲードeハイブリッドの特別仕様車『ノーススター・エディション』を150台限定で発売
ジープ・レネゲードの限定車を発売
ステランティス・ジャパンは、ジープのスモールSUV『レネゲード』の限定車『ジープ・レネゲード・ノーススター・エディション（North Star Edition）』を、12月13日より全国のジープ正規ディーラーで150台限定で発売する。
【画像】ジープ・レネゲード・ノーススター・エディションのディテールとベースモデルのレネゲードeハイブリッド 全58枚
本モデルは、今年7月にジープ初のマイルドハイブリッドモデルとして登場した『レネゲード・アルティテュードeハイブリッド』をベースに、革新的な高強度ファブリック製の専用シート』や、新色のボディカラーなどを特別装備した限定車である。
限定車『ジープ・レネゲード・ノーススター・エディション』。 ステランティス・ジャパン
『ジープ・レネゲード・ノーススター・エディション』の価格は、547万円となっている。
ジープ・レネゲード・ノーススター・エディションの特徴
コンパクトで強靱なボディに、1.5Lターボエンジンと48Vモーターを組み合わせたマイルドハイブリッドシステムを搭載したジープ・レネゲードeハイブリッドをベースとした『ノーススター・エディション』は、ジープならではの冒険心と、自然と一体になれる開放感を継承しながら、力強さの中にスタイルを融合させたモデルとなっている。
エクステリアには新色の『テクノグリーン』を採用。深みのあるグリーンがブラックのルーフやホイールとの組み合わせにより、上質で洗練された雰囲気を際立たせる。
限定車『ジープ・レネゲード・ノーススター・エディション』。 ステランティス・ジャパン
また、左右のフロントフェンダーには『専用バッジ』、ボンネットには『North Star』グラフィック入りのブラックデカールを装着することで、限定車ならではの存在感を放っている。
インテリアには、通常の約3倍の耐久性を持つ『高強度ファブリック」を用いた専用シートをジープで初めて採用し、日常からアウトドアまで幅広いシーンで安心感を提供する。
エアコンベゼルやシートのステッチには、グリーンのアクセントカラーが用いられ、エクステリアとのコーディネートが図られている。
さらに、デュアルペインパノラミックサンルーフを標準装備し、室内前席から広い空を望める開放感を実現した。
特別装備一覧
■エクステリア
・NORTH STAR バッジ
・グロスブラックJeepバッジ
・NORTH STARグラフィック入りブラックフードデカール
・ブラックペイントルーフ
・17インチアルミホイール（ブラックアクセント）
■インテリア
・ファブリックシート（グリーンステッチ、Jeep, NORTH STARロゴ入り）
・デュアルペインパノラミックサンルーフ
限定車『ジープ・レネゲード・ノーススター・エディション』。 ステランティス・ジャパン