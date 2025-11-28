元TOKIOの国分太一（51才）が、5か月ぶりに公の場に姿を現した。かつて多くのスポットライトを浴びて笑顔をふりまいた姿はそこにはなく、弁護士とともに行った記者会見で憔悴しきった表情を見せた。臨床心理士の岡村美奈さんが、国分の記者会見での立ち居振る舞いを分析する。

【写真】温厚な笑顔のイメージが強い国分だが……プライベートで歩く山口少年なども

＊ ＊ ＊

「数日間ですべてを失った」と会見で言葉を詰まらせ涙ながらに語った元「TOKIO」の国分太一さん。コンプライアンス上の問題が確認されたとして、日本テレビの「ザ！鉄腕！DASH！！」の降板を告げられてから5か月、無期限で活動を休止。やつれた顔は覇気を失い、活動していた頃の面影はなかった。

10月に代理人弁護士を通じて、番組降板を決めた日本テレビの一連の対応について、日弁連の人権救済申立てを行ったという国分さんは、この日、濃紺のスーツに黒のネクタイ、黒ぶちの大きなメガネという姿だった。黒スーツに黒ネクタイを着用し、会見で謝罪するのはこれで2度目。1度目は元TOKIOのメンバー、山口達也さんが強制わいせつ容疑で書類送検された時だ。メンバー4人で会見を開き、頭を下げたのだ。あの時、国分さんの目には不安や戸惑い浮かんでいた。俯いたまま眉をひそめ、口元を引き締めつらそうな表情を見せていた。

だが今回、彼の目に浮かんでいたのは不安や戸惑いを通り越した怯えだった。顔色は白く、張り詰めたような緊張感を身体中にまとっている。席に着くなり何度か肩で大きく息をつき、口の周りを動かす。何度も唾を呑み込み、奥歯を噛みしめるように口元をきつく結ぶ。不安というより怖いのだろう。背筋を伸ばして座っているが、視線は落ちつかず記者やカメラマンの間を動く。時おり、緊張しているのに表情が抜けたような、能面のような顔になる。どこか一か所でも突っついたら崩れ落ちそうで感情が溢れるのをなんとか堪えている、切羽詰まった感じがした。

会見冒頭、彼の代理人が会見の主旨を説明し始める。日本テレビの対応について触れると、国分さんは眉に力が入り眉根を寄せた。日本テレビには3つのお願いをしたが協議は拒絶されたという言葉に、俯いていた顔を上げ身体を揺らす。今回、彼が会見で涙ながらに訴えたかったのは日本テレビとの協議であり「答え合わせ」だったからだ。

立ち上がると、両手をぴたりと身体につけたまま、関係者やスポンサー、ファンの方々への謝罪の言葉を述べた。まっすぐ前を向き、弱々しい声ながら、ひとつひとつ言葉を区切るようにはっきりと述べると、深々と頭を下げた。着座し心境や状況を語り始める。番組降板を告げられてからの経緯に「私の心はついていけませんでした」「数日間ですべてを失いました」というが、失ったものの中で何よりつらかったのは番組の降板、自身の活動休止以上に「TOKIOの解散」であり、「苦楽を共にしてきた3人で作った会社の廃業」だったのだろう。TOKIOの解散という言葉に声を震わせ、涙ぐむ。

原因となった自身のコンプライアンス違反については、「思い当たること」「心当たりがあること」があると語り、「この場を借りてお詫びしたいと思っています」と眉を上げて額にシワを寄せ、口元を歪めて後悔をにじませた。違反の具体的な内容や被害者の感情については、プライバシーの保護を理由に日テレ側が明らかにしていないため、「答え合わせをさせていただきたい」「答えあわせができていない」と国分さんは会見の中で12回も訴えた。代理人は日テレ側にハラスメントという表現を使わないように言われたと明かした。この会見をうけて発表されたコメントにもあるとおり、日テレは「コンプライアンス違反があった」としか公に認めていない。だが、関係者の身元の判明や二次加害を懸念し、「答え合わせは難しい」とも発表しており、「関係者の身元」、「二次加害」という言葉を使った段階で、その事案がハラスメント関連あることをうかがわせた。

会見で国分さんは違反した理由を「環境や立場にあぐらをかいていた」「時代のアップデートをしてこなかった」と語った。時代のアップデートという表現から、彼にとってはそれが特段気にすることもなく、問題になるとも思わず、長年に渡りやってきた言動だったことがうかがえる。それだけに誰に対する、どんな言動が相手を傷つけてしまったのか、はっきり把握して謝罪したいと思っているのではないだろうか。

日テレによる聴き取りは、打ち合わせだと呼ばれたところ突然聴き取りが始まり、番組降板を告げられ、緊張と同様で手が震えて「頭が真っ白になり、本当に申し訳ございませんでした。そういうのが精いっぱいでした」と言葉を詰まらせた。話していると、その時の恐怖や不安が蘇るのかつらそうに顔を歪めた。不意打ち””だまし討ち”、30年も続いた人気番組を支えてきたタレントに対する日テレのやり方に、そんな言葉がネット上にあふれた。

コンプライアンス違反は許されるものではないし、日テレの対応や手続きに法的な問題があったとは言い切れない。国分さんが願う「答え合わせ」が叶う日はくるのだろうか。それまで彼は、あんな表情を浮かべたまま生きていくのだろうか。