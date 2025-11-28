建築学生による建築学生のためのコミュニティーカフェ「岡山ＴＯＮＫＡＮ（トンカン）」が、奉還町商店街（岡山市北区奉還町）に誕生する。



【写真】場所選定から、設計、施工まで、建築学生が担当したカフェの店内

岡山、広島、香川県の建築学生らが自ら設計して空き店舗を改築。模型材料の販売や無料のワークスペースなどを備え、学生の技術習得をサポートする。１２月６日のオープンを目指し、工事を進めている。



ＴＯＮＫＡＮは建築、理系学生の採用サービスを運営するキャリア・ナビゲーション（東京）の事業で、学生の実践の場づくりを目的とした全国的な取り組み。同社が出資し、学生たちが場所を選定し設計から施工、運営までを主体的に担う。現在、東京や大阪、広島など１４カ所にある。



岡山では昨年１２月、取り組みを知った学生たちが手を挙げて実現した。岡山県立大、岡山理科大、岡山大のほか、香川大や呉高専で建築学を専攻する有志５０人が参画。街歩きをして物件を探し、駅から近く、どの大学からも通いやすい奉還町商店街の空き店舗（１階の２４５平方メートル）を拠点に決めた。



設計はコンペで選び、今年９月、地元工務店の力を借りて施工を開始。メンバーが交代で壁や床の補修、照明の設置、机や椅子の製作といった作業を進めている。



入り口は本を開いたような形にし、勉強や製図、模型製作をするための机のほか、模型置き場、成果発表会を主催するためのステージ、建築に関する本や郷土資料を並べる本棚などを設ける。模型の材料を格安で販売し、作業の傍らに飲む無料ドリンクコーナー、Ａ１判の印刷ができる大型の印刷機も導入する。



設計した岡山理科大建築学科４年高橋遼さん（２２）は「岡山らしさを表す桃太郎の物語や本をコンセプトにした」と話す。郷土資料などから岡山への愛を育む「犬（忠誠）」▽勉強や模型製作を通して知識や経験を積む「猿（知恵）」▽成果を発表する「キジ（勇気）」▽会議室で自分や地域の課題を話し合う「鬼（問題）」ーなど物語の登場キャラクターをイメージしたスペースに分けた。



代表の県立大建築学科４年森岡輝成さん（２２）は「大学では遅くまで勉強をすることができず、集中できる場所がない。地域の建築学生が安心して学べるスペースの必要性を感じていた」と打ち明ける。「学生同士が交流を深め、高め合い、地域にも成果を還元できるような場所にしたい」と期待する。



１２月６日には記念パーティーを開く。オープン後は、地域の人向けの研究成果発表会を開いたり、建築学に興味を持ってもらうためのイベントを開く計画だ。



（まいどなニュース／山陽新聞）