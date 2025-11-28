¥¤¥ó¥¿¡¼¥óÀè¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¤ªÁ°¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¡¢¼ò¤â¶¯Í×¡Ä¡ÈÌÀ¤ë¤¤¼ÒÉ÷¡É¤Î¤Ï¤º¤¬°ãÏÂ´¶¢ªÍ§Ã£¤ËÁêÃÌ¡Ö¤½¤ìÁ´Éô¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤«¤â¡×
»Å»ö¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿½¢¿¦³èÆ°¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¡£¶áÇ¯¤Ï¡Ö¼ÒÉ÷¡×¤ä¼Ò°÷¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ò½Å»ë¤·¤Æ´ë¶È¤òÁª¤Ö³ØÀ¸¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬±þÊç¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¿¦¾ì¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤»¤Ê¤é³Ú¤·¤¯»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¡×¼ÒÉ÷½Å»ë¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥óÁª¤Ó
A¤µ¤ó¡Ê´ØÅìºß½»¡¢20Âå¡¢³ØÀ¸¡Ë¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç³Ø»°Ç¯À¸¤Î²ÆµÙ¤ß¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÍâÇ¯¤Î½¢¿¦³èÆ°¤ò¹µ¤¨¡Ö²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤ÏÀäÂÐ¤Ë»²²Ã¤¹¤Ù¤¡ª¡ª¡×¤È¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÀèÇÚ¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¡¢»°Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¾ðÊó¤Î¼ý½¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶È³¦¤Ï½ÐÈÇ¡¢¹¹ð¡¢¾ðÊó¡¢¿Íºà¡¢²½¾ÑÉÊ¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤É¹ÈÏ°Ï¡£´ë²è¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ê¥µ¡¼¥Á¡¢±Ä¶È¡¢ÀÜµÒÈÎÇä¤È¿¦¼ï¤âÉý¹¤¯¡¢¤É¤ì¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤É¤Î´ë¶È¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤«·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë±þÊçÀè¤ò¹Ê¤Ã¤¿´ð½à¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤ÇÀÜ¤¹¤ë¼Ò°÷¤ÎÊ·°Ïµ¤¡×¤Ç¤·¤¿¡£
Âç¼ê´ë¶È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î´ë¶È¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤òÁ÷¤ê¡¢2½µ´Ö¤Î¥µ¥Þ¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ò°÷¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬¼ã¤¯¡¢SNS¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¼Ò°÷¤¬Â¿¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ëWeb¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¤Ç¤·¤¿¡£¿ôÆü¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô½ð¡¦¿¦¼ï¤òÂÎ¸³¤Ç¤¡¢¥á¥ó¥¿¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ½¢³è¤ÎÇº¤ß¤äÌÌÀÜ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤ÎÂç³Ø¤«¤é¤âÊ£¿ô¤Î³ØÀ¸¤¬±þÊç¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤â°û¤ß²ñ¤âÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤¤¡ª¡Ä¡Ä¤±¤ì¤É¡¢¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤´¶¤¸¤ë°ãÏÂ´¶
»Å»ö¤â°û¤ß²ñ¤âÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¡½¡½¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿A¤µ¤ó¡£ÀâÌÀ²ñ¤äÌÌÀÜ¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¿Í»ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â³§Í¥¤·¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥óËÜÈÖ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥°¥é¥à°Ê³°¤Î¡ÖÇ¤°Õ»²²Ã¤Î°û¤ß²ñ¡×¤ä¡ÖÀèÇÚ¼Ò°÷¤È¤ÎºÂÃÌ²ñ¡×¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î±äÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ê³èµ¤¤¢¤ë¶õµ¤¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤è¤ê´üÂÔ¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ö¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¤·¤¿°ãÏÂ´¶¡×¤ò³Ð¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÁ°¡¢¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡©¡×¢ª ¤¨¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡È¤ªÁ°¡É¸Æ¤Ð¤ï¤ê¡©
¡Ö¼ò¤ÏÃÃ¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡£ÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¡ª¡×¢ª¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤ÏÂÎ¼Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡©
¡Ö¥¦¥Á¤Ã¤Æ¼ÒÆâ·ëº§Â¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢³Ð¸ç¤·¤È¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¢ª¤½¤ì¤Ã¤Æ¡Ä¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡©¡©¡©
¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¿Æ¤·¤Ãæ¤Ë¤âÎéµ·¤¢¤ê¤Ç¤Ï¡©¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢Í§Ã£¤ËÁêÃÌ¤·¤¿A¤µ¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤½¤ìÁ´Éô¡¢Î©ÇÉ¤Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤Ï¤Ã¤È²æ¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢´ë¶ÈÁª¤Ó¤Î´ð½à¤«¤é¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¼ÒÉ÷¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¿¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤½¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç´ë¶È¤òÁª¤Ö¤Î¤Ï´í¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ëA¤µ¤ó¡£Æþ¼Ò¸å¤Ëµ¤¤Å¤¯Á°¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¸½¾ì¼Ò°÷¤È¿ÆÌ©¤Ë¡×¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÈï³²2ÇÜ¤Î¸½¼Â
¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤Î¡È¿ÆÌ©¤µ¡É¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¡¼¥½¥ëÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬2025Ç¯2·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¿·Â´½¢³è¤ÎÊÑ²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÄêÎÌÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¸½¾ì¼Ò°÷¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¿ÆÌ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ØÀ¸¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿³ä¹ç¤Ï14.6¡ó¡¢¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ØÀ¸¤Ï7.4¡ó¤È¡¢Ìó2ÇÜ¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµ¤°Â¤µ¡×¤ä¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤µ¡×¤ÎÉ½¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê´ë¶ÈÂ¦¤Î·¼ÌØ¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¾ÂÅÄ ³¨Èþ¡Ê¤Ì¤Þ¤¿¡¦¤¨¤ß¡Ë¿Íºà¶È³¦¤äÂç³Ø¥¥ã¥ê¥¢¥»¥ó¥¿¡¼ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤Ê¤É¤Ë20Ç¯°Ê¾å·È¤ï¤ë¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£