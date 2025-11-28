簡単おいしい！旨味たっぷりカキポンバター【材料】（2人分）カキ 200~300g片栗粉 少々バター 20gポン酢 大さじ 1モヤシ 1/2袋サラダ油 少々塩コショウ 少々小ネギ（細ネギ）(刻み) 大さじ 1【作り方】1、カキは洗って水気をキッチンペーパーなどでおさえ、茶こしなどで片栗粉を全体に薄く振る。2、フライパンにサラダ油を敷き、モヤシを炒め、火がとおったら塩コショウをして器に盛る。3、別のフライパンにバターを熱し、溶けたらカキを加え、フライパンに蓋をしてカキに火がとおるまで2〜3分中火で熱する。蓋を取り、強火にしてポン酢をまわし掛け、火を止める。4、2のモヤシの上にカキを汁ごと盛り、刻み細ネギを散らす。