ピンク・レディーがアメリカ進出した際に強いられた露骨な路線とは…当時求められた「ジャパニーズ・ガール」への即物的な欲望

戦後、日本の文化は海外での成功を夢見てきた。音楽や映画、文学、演劇といったジャンルで、世界的な知名度を得ている作家や作品は出現したものの、日本カルチャー全体が「輸出商品」として盛り上がっているとは言い難い。70年代の日本の芸能界を席巻したピンク・レディーのアメリカ進出を振り返り、日本文化が世界的に流行するための条件を考察する。

批評家の佐々木敦氏が日本文化の可能性を問い直す書籍『メイド・イン・ジャパン 日本文化を世界で売る方法』より一部を抜粋・再構成してお届けする。

70年代後半の芸能界を席巻するピンク・レディー

坂本九「上を向いて歩こう＝SUKIYAKI」のアメリカでの大ヒットは、日本の音楽業界にとって、いわば伝説の成功モデルとなりました。その後、日本国内で頂点を極めた歌手たち、少なくともその一部は、次の目標として海外デビュー、もっとはっきり言えばアメリカ進出を夢見るようになった。



なにしろ一度はビルボードで1位を獲っているのですから、絶対に不可能というわけではないことは証明されている。ここではまずピンク・レディーの挑戦について見てみようと思います。

ピンク・レディーはミー（現在の芸名は未唯 mie）とケイ（現在は本名の増田惠子で活動）の2人組で、70年代に大きな影響力を持った日本テレビ系列のオーディション番組「スター誕生！」に合格し、1976年8月にシングル「ペッパー警部」でデビューしました。



ティーンアイドル（デビュー時点で2人は18歳）としてはかなり珍しかった露出過多の衣装と、思わず真似したくなるようなユニークな振付、阿久悠と都倉俊一の作詞作曲コンビによる斬新な楽曲によって、同曲は新人のデビュー曲としては異例の大ヒットとなり、ピンク・レディーは一躍スターダムに躍り出ます。

セカンド・シングル「S・O・S」で初のオリコン1位、以後、「カルメン’77 」「渚のシンドバッド」「ウォンテッド（指名手配）」「UFO」「サウスポー」と次々とスマッシュ・ヒットを飛ばし、70年代後半の芸能界を席巻します。



私は1964年生まれなのでいうなれば直撃世代であり、2歳年下の妹が家の中でピンク・レディーを歌い踊っていたことをよく覚えています。

テレビで彼女たちの姿を見ない日はなく（それどころか1日に何度も出ていました）、人気絶頂期の異常とも思える「不眠神話（睡眠時間があまりにも少なくて当時の記憶がない）」は、のちに物議を醸すことになります。

ピンク・レディーのアメリカへの挑戦

ピンク・レディーは1979年、アメリカのワーナーブラザースと契約し、シングル「Kiss In The Dark」で世界40ヶ国でのデビューを果たしました。海外進出に至る経緯は詳らかになっていませんが（レコードデビューに先立ち1978年4月にラスベガスでの公演を実現させています）、前年に「UFO」で悲願だった日本レコード大賞を受賞し（この曲はピンク・レディー最大のヒット曲であり、オリコンで10週連続1位を記録しました）、続く「サウスポー」（初のオリコン初登場1位）以降、セールスにやや陰りが見えてきていたことから、世界に向かうことで国内人気を復活させる狙いもあったのかもしれません。

「Kiss In The Dark」に続き、同曲を含むアルバム『PINK LADY』もワーナーからリリースされました（『ピンク・レディー・インUSA』として日本でも発売）。「Kiss In The Dark」は、ショーン・キャシディやレイフ・ギャレットなど人気ティーンアイドルの楽曲を手がけていたマイケル・ロイドの作詞作曲で、完全な英語曲です。



軽快なディスコのリズムと流麗なストリングスをバックにミーとケイがノリノリで歌うキャッチーな曲で、ビルボードの「HOT 100」で最高37位まで上昇、ピンク・レディーは「SUKIYAKI」以来の快挙を成し遂げました。とはいえ、「Kiss In The Dark」は以前のピンク・レディーの曲とはまったくと言っていいほどテイストが異なっており、アメリカ側が、それまでにピンク・レディーが日本で培ってきたイメージとはほぼ無関係に彼女たちを売り出そうとしたことは明らかです。

1980年にはアメリカ三大ネットワークのひとつであるNBCでコメディアンのジェフ・アルトマンとピンク・レディーがパーソナリティを務める歌謡バラエティ番組「Pink Lady and Jeff」が全5回にわたって放送されましたが、たびたびミーとケイはビキニの水着姿にさせられており、ジェフの早口のジョークへの受け答え（主にミーが担当）は英語台本を暗記してこなしているように見えます。

つまり、かなり露骨にお色気路線を強いられていて、そこには「ジャパニーズ・ガール」への即物的な欲望も感じ取れます。



もちろん、このころのアメリカでの若い女性タレントの扱いも似たようなものだったのかもしれませんが、ピンク・レディーの場合はそこにジャポニズム／オリエンタリズムもあからさまに入っている。

「Pink Lady and Jeff」は動画サイトを探せばいまも観ることができますが、空疎な笑いに潜む差別的な視線は、現在の感覚からすると、かなり厳しいものがあります。

「日本の日本性」

そのせいなのかはわかりませんが、ピンク・レディーは1980年春にアメリカから帰国し、再び日本で活動することになりますが、同年9月に7ヶ月後の解散を宣言、1981年に解散に至ります（その後、2人はソロ歌手／俳優に転向、何度かピンク・レディーを再結成した後、2010年に解散を完全に撤回して、それ以後はマイペースで活動しています）。

ピンク・レディーのアメリカ進出は、セールスやプレゼンスという面では一定の成功を収めたと言えるでしょうが、いかにもありがちなパターンに嵌ってしまった感は拭えません。



「SUKIYAKI」との決定的な違いは、もちろん英語で歌わざるをえなかったということです。

先に述べたように坂本九も英語詞で歌い直すことになる可能性もあった。そうなっていたら果たしてあれほどの結果になっていたでしょうか？「Kiss In The Dark」もけっして悪くはないのですが、「SUKIYAKI」のように曲がひとり歩きして大ブレイクするという流れにはならず、なりようもなかった。



それにピンク・レディーの場合、日本側もアメリカ側も「日本」を意識しすぎたと言えます。それが売りだと、それこそ（それだけ）がセールスポイントだと思ってしまった。

確かにそれはそうなのですが、ここには考えるべき逆説（？）が宿っているように思います。



ピンク・レディーの例に限らず、カルチャーにおける「日本の日本性」は両義的であり、それを頼りにするしかないとも言えるし、しかし頼りにしすぎると罠に落ちてしまう。

戦略的に振る舞おうとしても、うまく機能しない場合もあれば、向こうの勝手な誤解や偏見が、思わぬ結果を導き出すこともある。

