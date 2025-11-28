脳機能の発達が関係する障害「発達障害」。

周りから見て理解されにくい障害です。

◆小中学生の9人に1人「発達障害の可能性」

発達障害は、脳の発達の特性によって、コミュニケーションや行動面に “苦手さ” が現れる状態を指します。

自閉スペクトラム症＝「ASD」や、注意欠如多動症＝「ADHD」など、特性はさまざまです。

発達障害のある子どもの数は、ここ数年で大きく増加。

文部科学省の調査によると、全国の小中学生の約9人に1人が、学習面や行動面で著しい困難を示していて「発達障害に相当する可能性が高い」とされています。

長崎市でもその相談は年々増加していて、障害福祉センターの小児科での成長・発達に関する診療数は、昨年度8632件で過去最多になり、支援体制の整備が急務となっていました。

市では、診療の待機期間が最長1年以上ありましたが、職員の増員など体制の充実を図り、半分程度まで短縮。

それでも新規の相談は、年間600～700件と増加の一途をたどっています。

長崎市は、子どもの発達に関する悩みや不安に寄り添うための “新たな拠点” を開設しました。

◆合言葉は “早期療育” 「多角的に成長をサポート」

10月1日、長崎市茂里町の障害福祉センター内にオープンした「こども発達センター」。

子どもたちが、森のようにのびのびと育ってほしいという思いを込めて『はーとのもり』という名称がつけられました。

発達や成長に関する悩みを持つ家庭の、“総合相談窓口” としての役割を担います。

（長崎市社会福祉事業団 武田 敏明 理事長）

「発達障害の理解が進んでいて、かなりの数の発達に不安を抱える子を持つ保護者がセンターにきている。子どもの発達を、一緒に温かく見守って支援していけるセンターにしていきたい」

『はーとのもり』では、相談の内容に合ったサポートで包括的な支援を目指します。

支援機能のひとつが「診療所」です。

（小児科医 松粼 淳子 診療所長）

「発達に課題がある子どもや、親が発達に関して心配があるという子どもたちが受診する」

医師のカウンセリングを通して、それぞれに必要な支援を提案します。

運動機能やコミュニケーションなど、多角的に子どもの成長をサポートする “早期療育” が合言葉。

発達障害への理解が社会的に広がることに加え、重要となるのが「療育」です。

（小児科医 松粼 淳子 診療所長）

「個性といえば個性だと思うが、やはり本人の生きづらさ、やりにくさがあったり、親の育てにくさがあったりという事もどうしてもある。

特性に合わせた対応の仕方のお手本となったり、一緒にやっていくことも、ひとつの大きな療育の意味だと思う」

医師の指導のもと、子どもたちの運動機能などを高めるサポートを行うのが、診療科です。

（リハ療育科・作業療法士 江頭 雄一さん）

「言葉の面であれば言語聴覚士、心理の面では心理士が療育を行う。集団のグループ訓練ということであれば、それぞれのセラピストの方がチームを組んで行うこともしている」

それぞれの専門家が評価し、医師も含めた情報共有を行うことで、療育の相乗効果につなげます。

◆「どんな支援がその家族に合うのか」

一方 こちらは、児童発達支援センター「さくらんぼ園」。

（さくらんぼ園 増田 ゆかり 園長）

「さくらんぼ園では、就学前の発達につまずき、遅れ、偏りがある子どもが通ってくる。それぞれの子どもに合った、プログラムや支援内容を提供できる」

子どもだけで通園する「単独通園」と、親子で週に1度通園する「親子通園」があり、一人ひとりの発達に合わせてクラスを編成しています。

通園した園児たちが最初に向かうのは「プレイルーム」です。

毎日10分程度、体を動かします。

教室に戻ると、体操や手先の運動機能を高める活動です。

子どもたちの感覚を幅広く鍛えようと、絵の具遊びや粘土遊びなど、毎日違う活動に取り組みます。

（きりん組担任 長岡 美紗 先生）

「子どもたちの一人ひとりのこれまでの育ちや生活の様子、行動の様子を注意深く観察して、どんな支援がその家族に合うのかを、スタッフでいつも話し合いながら支援を進めている」

保育士らとともに、体を動かしたりコミュニケーションを取ることで。運動機能や社会性の発達を促します。

職員が大事にしているのは、一人ひとりに寄り添うことです。

（さくらんぼ園 増田 ゆかり 園長）

「これから子どもたちが出会うであろう人たちと、うまくコミュニケーションが取れたりとか、身の回りのことが自分でできるようになることによって、より世界が広がっていく。

保護者の皆さまと一緒に、子どもの成長や発達を見守っていきたいと思うし、成長・発達にさくらんぼ園が少しでも役に立つといいなと思っている」

チームでの長期支援を目指す、こども発達センター『はーとのもり』。

（小児科医 松粼 淳子 診療所長）

「発達が少し気になったり、不安を持ったお子さんたちが気軽に来てもらえるような、そんな場所を目指していきたい」

（さくらんぼ園 増田 ゆかり 園長）

「育児と療育支援の間だったり、保育園と家庭の間にあったり、つないでいく役割ができたらと思う。

いろんな親子が『はーとのもり』に来て、安心して地域で生きていけるようになるといい」

個性が芽を出し、大きくのびのびと成長できる場所に…。

“心の森” が、子どもたちを見守ります。

長崎市では、子どもの発達支援についてこちらの連絡先で、問い合わせを受け付けているということです。