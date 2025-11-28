この漫画は書籍『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』（著者：蟹乃 まよ）の内容から一部を掲載しています（全17話）。

■これまでのあらすじ

男性恐怖症に悩みつつも少しずつ明るさを取り戻した娘。そんな彼女が18歳になって連れてきたのは、23歳年上の男性だった。母は年の差に戸惑い、交際を反対してきたが、娘の想いを聞いて、心が少しずつほどけていく。そして、娘の幸せを願う母は、もう一度あの男性と向き合うことを決めた。



20歳差結婚って…

10代はまだ子ども”普通”なら…会社の食堂でランチしていたら、芸人が20歳年下の女性と結婚したという報道が流れてきました。ふたりの間のことは、周りにはわからない…今ではそう思うのですが…「10代に手を出す大人は普通じゃない」いくら成人したからといって、10代はまだ子ども。10代に手を出す大人には思うところがある…。これが同僚の意見でした。娘に望むのは”普通”じゃなくて”幸せ”。そう自分に言い聞かせて来たけれど…街で見かけた”普通”の高校生カップル。本当は娘にもそういう”普通”の恋をしてほしかった。いくら幸せが大事だからって、”普通”をないがしろにしてもいいものだろうか…



著者：蟹乃 まよ (KADOKAWA)

