¹¥Ä´INAC¤òÆ³¤¯¤Ê¤Ç¤·¤³¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¡µÜËÜ¤È¤â¤ß´ÆÆÄ¡õÂçÌîÇ¦¥³¡¼¥Á¤¬¸ì¤ë¡ÖÁö¤êÀÚ¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¤Î¶Ë°Õ
¡¡8·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿WE¥ê¡¼¥°2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢½øÈ×¤«¤é¼ó°ÌÁè¤¤¤òÂ³¤±¤ëINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ëµÜËÜ¤È¤â¤ß´ÆÆÄ¤ÈÂçÌîÇ¦¥³¡¼¥Á¤¬¤È¤â¤ËÃÛ¤¯¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤À¤È¤«¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ë¾Ü¤·¤¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÈ¾Ç¯Á°¤ËÅÅÏÃ¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¡Ø´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Øº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÅÙ¤ªÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡È´ÆÆÄ¤òÇ¤¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ê¡É¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¿À¸Í¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÌî¥³¡¼¥Á¤Ï¤½¤ó¤ÊµÜËÜ´ÆÆÄ¤ò¡ÈºÇ¹â¤ÎÁêËÀ¡É¤ÈÉ½¸½¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤ÇÂçÊÑ¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬100%¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï»ØÆ³ÊýË¡¤ÎÏÃ¤Ø¡£µÜËÜ´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¤Ï¡¢¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤é¤·¤¯±ÇÁü¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¡ÖÀï½Ñ¤ÎÉôÊ¬¤ä¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ï¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹çÆ°²è¤ò¸«¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Áª¼ê¤Ë¤â¸«¤»¤Æ¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÜËÜ´ÆÆÄ¡£ÂçÌî¥³¡¼¥Á¤â¡Ö´ÆÆÄ¤¬¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤è¡Ù¤È±ÇÁü¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÜËÜ´ÆÆÄ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¡£ÆÀÅÀ¤òÂ¿¤¯¼è¤ë¡¢¹¶·âÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬ÍýÁÛ¤À¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÁª¼ê¤¬¡È¤È¤Ë¤«¤¯Áö¤ë¡É¤³¤È¤¬¥¥â¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÖÁª¼êÃ£¤Ë¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÁö¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Ê»þÂ®24Ò°Ê¾å¤ÎÁö¹Ô¡Ë¤ò²¿²óµ¯¤³¤»¤ë¤«¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½Ä¤ËÂ®¤¯¹¶¤á¤ë¤È¤¡¢1¿Í¤ä2¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤«¤Ê¤ê¤Î¿Í¿ô¤¬¡ÈÂ®¤¯¡ÉÁö¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏÍè¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Áê¼ê¤«¤é¤·¤¿¤éÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤Æ¼é¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥´¡¼¥ë¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÊµÜËÜ´ÆÆÄ¡Ë
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤â¹¶·â¤Ç¤â¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ë¤³¤È¡×¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¡ÈÁöÎÏ¤ÎÍ×µá¡É¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤ÎÁª¼ê¤Î»Ñ¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤Ë¤«¤¯Áö¤ë¡£¤À¤«¤é»î¹ç¸å¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤è¤êÉ¨¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤ÆÂ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÂçÌî¥³¡¼¥Á¡Ë
¡¡µÜËÜ´ÆÆÄ¼«¿È¤âÎý½¬¤ÇÁª¼ê¤È°ì½ï¤ËÁö¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢ÂçÌî¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤¬°ìÈÖÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö3´§¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤òÆ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊµÜËÜ´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡ØÀäÂÐ¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡£¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢·ë²Ì¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤é¡×¡ÊÂçÌî¥³¡¼¥Á¡Ë
¡¡¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ëINAC¿À¸Í¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¤Î³Ð¸ç¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
