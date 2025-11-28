国道2号BP〜国道175号BPを南北接続

兵庫県道加古川小野線「東播磨道」が、2025年11月30日（日）16時に全線開通します。

【山陽道の向こう側へ！】東播磨道の開通ルートを見る（地図と写真）

東播磨道は、国道2号加古川バイパスの加古川中央JCT（加古川市）から北上し、山陽道を越えて国道175号バイパス（小野市）までを結ぶ計画延長12.1kmの地域高規格道路です。

信号のない通行無料の自動車専用道路として整備が進められており、これまでに加古川中央JCT〜八幡三木間7.7kmが開通。そして今回、八幡三木〜小野（国道175号バイパス）間4.4kmが延伸し、全線がつながります。

途中には小野南ランプが設置されます。山陽道とは交差するだけで接続しませんが、終点の小野ランプから国道175号バイパスを経由して近くの三木小野ICを利用できます。

国道2号と山陽道を南北につなぐ主要ルートは、この周辺では有料の播但道や山陽道支線＋神戸淡路鳴門道が挙げられますが、全通後は無料の東播磨道もその役割の一端を担うことになります。

県によると、全線開通後は、加古川市役所から小野市役所までの所要時間が17分ほど短縮し21分になるといいます。また、既存区間から近い6つの交差点では渋滞が解消したとしており、今回開通する八幡三木〜小野間から近い「宗佐」「宗佐北」「市場」の3つの交差点でも、渋滞の解消が期待されるといいます。

ちなみに、小野ランプから先の国道175号バイパスは、滝野社IC（中国道）や西脇市まで4車線で通じています。このバイパスをさらに西脇市黒田庄町まで延伸する「西脇北バイパス」も建設中で、2026年春の全線開通を予定しています。