¡ÚUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡Û¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È1¡Ý3¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î28Æü¡¿¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥ï¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¡¢»î¹ç½øÈ×¤ËÀµ³Î¤Êº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡£º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¤¬EL¤Ç·è¤á¤¿½é¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ê³¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÏUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá¤Ç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÈÂÐÀï¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¾åÅÄ¤ÈDFÅÏÊÕ¹ä¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÁ°ÅÄÂçÁ³¤È´ú¼êÎç±û¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢ºÇ½é¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¾åÅÄ¤À¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿11Ê¬¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÏGK¤«¤éÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÅÏÊÕ¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÃæÈ×¤ÎMF¥ë¥·¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ¤¬Á°¤ò¸þ¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢Á°Àþ¤Ç¤Ï±¦¤ÎMF¥»¥à¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¡¢º¸¤Î¾åÅÄ¤¬Î¢¤Ø¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥ì¥ó¥Æ¤Ï¤Þ¤º¡¢¥¹¥¿¥¤¥ó¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤òÁªÂò¡£¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½MF¤Ï¥ï¥ó¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê2¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éº¸¤Ø¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¥Õ¥ê¡¼¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¾åÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½FW¤ÏÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ëGK¥«¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥·¥å¥Þ¥¤¥±¥ë¤ÎÆ°¤¤ò¸«¶Ë¤á¡¢º¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½¤Ç100»î¹ç°Ê¾å¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ë39ºÐ¤ÎÌ¾¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¤Ð¤·¤¿º¸Â¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¤òÈ´¤¡¢¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ø¡£Àµ³ÎÌµÈæ¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Î13»î¹ç¤Ç13ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥¨¡¼¥¹¤À¤¬¡¢EL¤Ç¤Ï¤³¤ì¤¬½éÆÀÅÀ¡£¥¨¡¼¥¹¤¬·è¤á¤¿°ì·â¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¬¾åÅÄåºÀ¤¤è¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾åÅÄåºÀ¤¤Æ²Ú¤¬¤¢¤ë¤è¤Ê¡×¡Ö¤¢¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë·è¤á¤ë¤È¤ÏÎ®ÀÐ¤ä¤Ê¡×¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤á¤Æ¤ë¤±¤É¥¯¥½¾å¼ê¤¯¤ÆÁð¡×¡ÖÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤ë¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢31Ê¬¤Ë´ú¼ê¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢43Ê¬¤Ë¤Ïº£ÅÙ¤Ï´ú¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤¹¡£¤µ¤é¤Ë82Ê¬¤Ë¤ÏÁ°ÅÄ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ò1¡½3¤ÇÍî¤È¤·¡¢EL¤Î5»î¹ç¤Ç1¾¡4ÇÔ¤È¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
