秋も深まり、寒い日が増え始めました。本格的な冬の到来ももうすぐ。

これからの季節は室内にいても床から伝わる寒さで体が冷えやすく、運動不足にもなりがちです。

そんな時は足元を温かく保ち、心地よい暮らしをサポートするルームシューズがおすすめ。

今回は、履いて歩くことで、体幹を意識した歩行をサポートする&MEDICAL（アンドメディカル）のルームシューズ「KAMOLEG2.0」を紹介します。

特徴的なラウンドアウトソールがポイント

「KAMOLEG2.0」の名前は、「カモシカのような脚」（KAMOSHIKA LEG）に由来。

履き続けることで、美しい所作（しょさ）や歩き方を意識しやすくなるルームシューズです。

ラウンド状にカーブしたアウトソールが特長で、かかと着地からつま先での蹴り出しまで、スムーズな足の運びをサポートする構造になっています。

ソールがカーブした構造により、歩く際に下半身の筋肉を意識しやすくなります。

手軽に運動習慣を身につけたい人や、天候に左右されずに室内で運動したい人にぴったりですね。

アウトソールの硬度は、前作の「KAMOLEG」が60度だったのに対して、今作は45度に落としています。

そのため、適度な柔らかさで履き心地がよく、長時間の使用時も快適です。

インソールは土踏まず部分が盛り上がった構造に

「KAMOLEG2.0」は土踏まず部分が盛り上がったインソールを採用。

足裏に心地よくフィットしてくれますよ。

インソールは取り外して手洗いOK！

クッションインソールは取り外しができ、手洗いが可能。いつでも清潔・快適に使えるのは嬉しいですね。

シンプルなデザインは、自宅やオフィスなど幅広いシーンで使いやすいですよ。

オフホワイトやブラック、ブルーなど全6色のカラーバリエーションを展開。サイズもSからLLまで4段階あるので、好みの1足が見つかります。

