″孤高″高市早苗首相VS.″激ギレ″中国…終わりが見えない″日中冷戦″が招く「最悪の結末」

急速に冷え込む日中関係

〈後悔しています〉

11月23日に閉幕した『20ヵ国・地域首脳会議（Ｇ20）』。イタリアのジョルジャ・メローニ首相（48）と熱烈なハグをするなど、会期中は高市早苗首相（64）の笑顔がやたらと目についた。

しかし、それは不安の裏返しだったのかもしれない。冒頭の一文は高市氏が同時期に自民党関係者へ送ったメールの文中に記されていたものだ。

「″後悔″が指すのは、もちろん台湾有事を巡る『存立危機事態』発言です。周囲はいろいろと対応策を進言していますが、高市さんは中国のこととなると意固地になる。変なスイッチが入っているのか……」（自民党ベテラン職員）

11月7日の衆院予算委員会で台湾有事は集団的自衛権を行使可能な「存立危機事態になり得る」とした高市氏の答弁を巡り、日中関係が急速に冷え込んでいる。翌８日に薛剣(せつけん)駐大阪総領事（57）が自身のＳＮＳに〈勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない〉と投稿。中国は日本への渡航自粛要請に加え、水産物の禁輸も発表した。

11月19日まで中国で取材活動を行っていたジャーナリストの高口康太氏が語る。

「ネット上には『高市早苗はバカだ』『日本はなぜ勝ち目のない戦いを仕掛けようとしているのか』といった投稿が無数に上がっています。会社の上司の指示で、日本への旅行をキャンセルしたなんて話も聞きました。

中国がこれだけ強硬に反発しているのは習近平国家主席（72）が激怒しているからに他なりません。もともと高市政権誕生による日本の右傾化に強い懸念を示していましたからね。高市氏は発言を撤回しない姿勢を打ち出しているので、制裁は多方面に拡大していく可能性が高い」

無策のうちに溝は深まるばかり

『Ｇ20』では中国・李強(りきょう)首相（66）との接触が注目されたが、対話は実現しなかった。「″日中冷戦″が長期化する可能性が出てきた」と分析するのは国際ジャーナリストの山田敏弘氏だ。

「中国は11月24日に日中韓首脳会談への参加拒否を発表。両トップが顔を合わせる国際会議は来年11月に中国広東省で開催される『アジア太平洋経済協力会議』までありません。中国の対抗措置は、そこまで長引く可能性が高い。

中国国内では『愛国者は日本に行くな』という世論が形成されつつある。稼ぎ時の『春節』も来年は冷え込みが予想されます。野村総合研究所の試算によると今後１年間の日本経済への打撃は1兆7900億円に上る見込みです」

自身の舌禍が国際問題となった高市氏。早急に対策を講ずるべきだが、政権の脆弱さが重くのしかかっている。

「石破政権で幹事長を務めた森山さん（裕・80）のような、中国とパイプを持ち、調整役になれる右腕がいない。中国に明るい公明党と関係が切れたことも裏目に出た。党内は『打つ手なし』と様子見ムードです」（ジャーナリストの鈴木哲夫氏）

手をこまねいているうちに、中国はどんどん態度を硬化。王毅(おうき)外相（72）は「レッドラインを越えた」として対抗措置の強化を示唆した。日本にとって最悪のシナリオが現実のものとなりつつある。

「世界シェアの９割を中国が握っているレアアースが輸出禁止となれば、日本の半導体などの先端技術産業は大打撃を受けます。中国国内で拘束される日本人が出てくるかもしれない。尖閣諸島沖で中国漁船と海上保安庁の巡視船の衝突事故が起きた’10年には、『ビデオ撮影をした』だけで、ゼネコンのフジタの社員４人が拘束されています」（山田氏）

貿易制裁に加え、物理的にも被害が出る危険性が高まっているのだ。

党内ではかねてより″支持率が高いうちに衆議院解散・総選挙に打って出るべき″という「１月解散説」が囁(ささや)かれてきた。安倍晋三元首相の右腕だった今井尚哉(たかや)参与が進言し、麻生太郎副総裁（85）も支持しているという。だが、今回の国際問題は選挙戦略にも影を落としている。

「高市人気は高いが、自民党の政党支持率はそこまで上がっていない。10月26日投開票の宮城県知事選は自民党支援の現職が勝ったものの薄氷での勝利。11月9日投開票の葛飾区議選では17人中7人が落選している。政治とカネを巡る不信感を払拭できていないなかで中国との確執による経済悪化が加われば政党支持率はさらに伸び悩むことになる。解散に踏み切ったとしても、議席増は厳しいと思います」（鈴木氏）

発足１ヵ月で高市政権は早くも正念場を迎えた。

『FRIDAY』2025年12月12日号より