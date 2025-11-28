僕の月収を一撃34万円で稼ぐ爺さん…「おっしゃ、全部約定や！」の裏にある“鉄の規律”

投資歴70年 資産24億円――【プロの儲かる知識を簡単インストール】人生、もう詰んだ……40歳、しがないサラリーマン。月1万5000円の小遣いを握りしめ、毎日通勤する日々だ。増えない給料、重くのしかかる住宅ローンと教育費。冷え切った家庭に、もはや自分の居場所はない。そんな人生のどん底の状況で拾った、1冊の古びた手帳。それが投資歴70年、資産24億円を築いた89歳現役トレーダー・シゲルさんとの奇跡的な出会いだった。お金、仕事、家庭……すべてに絶望した崖っぷちの男が“投資の神様”から授かった「世界一のお金と人生の授業」とは？“小説形式”だからスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。答えはすべて、この物語にある。

歓喜の通知音、「全部約定や！」

午前9時。その瞬間、シゲルさんの言葉通り、モニターに映し出された数字が一斉に動き出す。光が瞬き、数字が変わり、世界が走り出したようだった。そして―

「ピコン！」

乾いた通知音が部屋に響く。

「おおっ……さっきの注文、約定したんちゃうか」

シゲルさんはすぐさま、別のモニターに視線を移す。板とは別に表示されている、注文状況の画面を確認すると―

「おっしゃ、住友商事、全部約定や！」

一撃34万円…僕の知らない世界

たったいま、注文した株が市場で成立し、シゲルさんは数分で―なんと34万円の利益を出した。

僕の給料の手取りほぼ1か月分。それを、たった一撃で。

呆然と画面を見つめながら、心臓がドキドキと高鳴るのを感じた。知らなかった、こんな世界があるなんて。

勤務日なら、そろそろ出勤しなきゃという憂うつな時間。それが今日は、信じられないほど胸が熱くなっている。

「シゲルさん……すごすぎます」

モニターの光と、照れ笑い

「そうか？ ありがとさん」

モニターの光を背に、シゲルさんは少し照れくさそうに笑った。

