１年間出場なし…無所属の日本人DFに世界的名手たちから続々エール。海外メディアも注目「回復までの道のりがいかに難しいものか…」
走って、方向転換し、ボールを蹴る。あとどれほどの道のりかは分からない。だが、投稿された動画に心を躍らせたファンは少なくないはずだ。それはかつての仲間たちも同じだろう。
負傷が続き、昨季のプレミアリーグで出場１試合にとどまった冨安健洋は、オフシーズンにアーセナルとの契約を解消。約１年間、実戦での出場はなくフリーとなってリハビリに努めている。11月26日、その冨安がインスタグラムにトレーニング中の動画を投稿した。
これには伊藤洋輝や長谷川唯のほか、ウィリアム・サリバ、エディー・エンケティア（現クリスタル・パレス）、オレクサンドル・ジンチェンコ（現ノッティンガム・フォレスト）など、新旧のアーセナル時代の同僚たちがリアクションしている。
ロンドンのメディア『football.london』は、エンケティアがハートの絵文字、サリバが「My guy」、ジンチェンコが「イエス、トミ」と投稿したことを紹介した。
そのうえで、同メディアは「アーセナルのファンは必ず、トミヤスが完全にフィットネスを取り戻し、次にどこへ行くことになっても活躍できるように願っているだろう」と報じている。
「トミヤスにとって回復までの道のりがいかに難しいものかは明白だ。だが、ケガの悪夢が終わる可能性が見え、これからはもっと明るい日々が待っているかもしれない。彼が次にどこに行くのか、代表に戻れるか、その過程でフィットし続けていけるかは、まだ分からない」
今月、無所属という立場で27歳の誕生日を迎えた冨安。日本代表の森保一監督は先日、ワールドカップに向けて「間に合うと思っている」と話した。その実現を願っているのは誰もが同じだろう。
焦りは禁物だが、多くの人が一刻も早い復活を待ちわびている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】軽快な動きでトレーニングを行なう冨安
