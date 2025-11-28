2025年11月26日、台湾メディア・中時新聞網は、中国本土で和牛の消費が増加する中で、中国産和牛が急成長を遂げていることを報じた。

記事は、中国本土でここ数年高級和牛の需要が高まり続けている一方、日本産の和牛は中国への輸入が認められていないと紹介。代わりにオーストラリア産和牛が主流となっているものの、空輸が必要なチルド肉は価格が高くなり、冷凍肉は安価ながらも食感が劣るという問題を抱えていると伝えた。

そして、消費者が鮮度が高く手頃な価格のチルド和牛を求める中、中国国内での和牛の生産が盛んになりつつあると指摘。中でも内モンゴル自治区のヒンガン盟ジャライド旗では大規模な和牛養殖基地が設立され、本格的な生産体制が整えられていることを紹介した。 中国産和牛



記事によると、この基地では「政府が基盤投資を行い、企業が運営に注力する」という官民連携のイノベーションモデルを採用し、政府がインフラの投資・建設を行うことで、企業がインフラを利用した運営に専念できるという。

また、飼育に当たっては肉質のポテンシャルを最大限に引き出すため、成長段階に合わせた「精細化」システムが取り入れられており、輸入牛種の遺伝子を持つ牛の飼育、ビタミンなどの栄養を科学的に配合した専用飼料の導入などによって牛を手塩にかけて育て、輸入牛に劣らない「新鮮で柔らかくジューシー」な高級品質を目指しているとのことだ。

記事は、政府が参与した資金調達モデルにより製品の価格設定に余裕が生まれ、高品質低価格という大きな競争優位性を生み出していると伝えた。（編集・翻訳/川尻）