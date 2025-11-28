¡Ú´ßËÜ²ÃÀ¤»Ò¡¡²æ¤¬Æ»27¡Û·ÑÉã¤Î²ð¸î¤ÏË´¤Êì¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¡¡¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤éÌÌÅÝ¤ò¡Ä´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤
¡¡°¦¼Ö¤ò¶î¤Ã¤Æ¤µ¤Ã¤½¤¦¤È¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢±ó½Ð¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¸Î¶¿¤ÎÀÅ²¬¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥Ó¥å¥ó¥Ó¥å¥óÁö¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âÉÝ¤¯¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Çã¤¤Êª¤äÅÔÆâ¤Î¸½¾ì¤Ï¤µ¤Ã¤È¾è¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊØÍø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é20Ç¯3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ä¤¹¤é¤®¤Î¹ï¡ÁÆ»¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¥í¥±Àè¤Î»³Íü¸©¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁ°Î¬¤ª¤Õ¤¯¤íÍÍ¡×¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµÓËÜ²È¤ÎÁÒËÜæâ¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü³«¶É60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¤ä¤¹¤é¤®¤Î¹ï¡ÁÆ»¡×¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁáÄ«¡¢¿·½É¤ò¥í¥±¥Ð¥¹¤Ç½ÐÈ¯¤·¡¢»£±Æ¤ò½ª¤¨¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë»³Íü¤ÏÊØÍø¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±ó¤¤¾ì½ê¡Ä¡£
¡¡¤½¤Î¾å¡¢»£±Æ¤ÏÁáÄ«¤«¤é¡¢¤·¤«¤â¿¿Åß¤Î´¨¤¤»þµ¨¡£ÍÜ»½¤ò°·¤¦ÉÏ¤·¤¤²È¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÌò¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢°áÁõ¤âÇö¤¤ÃåÊª¤ËÁÇÂ¤ÎÁðÍú¤Ð¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Á°Æü¤Î¤¦¤Á¤Ë»³Íü¤ËÆþ¤Ã¤Æ½ÉÇñ¤·¡¢ÍâÄ«»£±Æ¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£»³Íü¤ÏÎÉ¤¤²¹Àô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅÓÃæ¡ÖÆ»¤Î±Ø¡×¤ÇÌîºÚ¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Û¤¦¤È¤¦¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤òÇã¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£±é½Ð¤ÎÆ£ÅÄÌÀÆó´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤¢¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¤ä¤¹¤é¤®¤Î¹ï¡ÁÆ»¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ´À¹´ü¤ò»Ù¤¨¤¿ÇÐÍ¥¤äºî²È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¿Í¡×¤À¤±¤¬Æþµï¤Ç¤¤ëÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ö¤ä¤¹¤é¤®¤Î¶¿¡×¤Ç¤Î¤ªÏÃ¡£¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼µÆÂ¼±É¡ÊÀÐºä¹ÀÆó¤µ¤ó¡Ë¤¬·àÃæ¤Ç½ñ¤¯¡Ö¡ÁÆ»¡Á¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤È¡¢¡Ö¶¿¡×¤Çµ¯¤³¤ë±ýÇ¯¤ÎÂç½÷Í¥¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤Èº£¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÇº¤ß¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¤¤¿¡Ö¶¿¡×¤È¡ÖÆ»¡×¤¬¸òº¹¤¹¤ëÌÌÇò¤¤¤ªÃë¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»ä¤âº£¡¢²ð¸î¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£10·î¤ËÊÆ¼÷¤ò·Þ¤¨¤¿Í×²ð¸î5¤Î·ÑÉã¤Î²ð¸î¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±µï¤¹¤ëÄï°ì²È¤È°ì½ï¤Î¿©»ö¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¤ÎËèÆü¡£Êì¤ÈºÆº§¤·¡¢»ä¤¬¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤éÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö²ÎÍØ³¦¤Î½÷²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤Î¤Á¤Ë¹ñÌ±±ÉÍÀ¾Þ¤òÂ£¤é¤ì¤ëÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤ÎÊë¤ì¡¢89Ç¯12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤êÊª¸ì¡×¤Î»£±ÆÃæ¤ËÊì¤¬ÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ç±é¤ÎÂçÌò¤ò¶Ä¤»¤Ä¤«¤Ã¤¿»ä¤Ï´ÇÉÂ¤âËþÂ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Êì¤ÏÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤¹¤°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ü¤¦¤¼¤ó¼«¼º¤È¤Ê¤ê¡¢µã¤¯¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÊì¤òËþÂ¤Ë²ð¸î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸å²ù¤Ï¤º¤Ã¤È¿´¤ÎÃæ¤«¤é¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤¿¤ÁÊìÌ¼¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬·ÑÉã¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤â¹þ¤á¤Æ¡¢Æü¡¹¡¢²ð¸î¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡þ´ßËÜ¡¡²ÃÀ¤»Ò¡Ê¤¤·¤â¤È¡¦¤«¤è¤³¡Ë1960Ç¯¡Ê¾¼35¡Ë12·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î64ºÐ¡£77Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥à¡¼¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÉñÂæ¡¢±Ç²è¡¢CM¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¡¦¤¦¤ó¡×¡¢ÉñÂæ¡ÖÀã¤Þ¤í¤²¡×¡¢ËÌÌîÉð´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡ÖHANA¡½BI¡×¡ÖµÆ¼¡Ïº¤Î²Æ¡×¤Ê¤ÉÂåÉ½ºîÂ¿¿ô¡£Ãø½ñ¤Ë¾®Àâ¡Ö½Ð¤Æ¤Ã¤¿½÷¡×¡¢¥¨¥Ã¥»¡¼¡Ö°ìÅÓ¡×¤Ê¤É¡£