74歳・田中健、高校生の娘への“手作り弁当”が話題「とっても美味しそう」「スゴ過ぎて感動!!」
俳優の田中健（74）が自身のブログで、高校生の娘へ手作りしたお弁当の数々を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「とっても美味しそう」74歳田中健が高校生の娘へ作る“手作り弁当”の数々
娘が小学生だった2019年頃から度々、ブログで手作りのお弁当を紹介していた田中。娘が高校生になった今では、すっかり弁当作りが日課となっている様子。今年6月のブログでは、娘への手作り弁当が“600回記念”を迎えたことを報告していた。
ここ最近の投稿では、サンドイッチケースに入った卵サンドと弁当箱におかずがぎっしり詰められた“リクエスト弁当”や、肉と野菜がたっぷり入ったすき焼き弁当などを披露。かわいらしい水色のお弁当箱に詰められた、多彩なメニューの手作り弁当の数々を紹介している。
“愛情”にじむ手作り弁当に、「とっても美味しそうに出来ましたね！たれの染み込んだご飯いいですよねぇ〜」「ヨダレでちゃうよー」「ボリュームお弁当ですね！」「ほんと毎日毎日！栄養＆旨み＆愛情がギッシリ詰まりバラエティーに富んだ!!スゴ過ぎて感動!!」などのコメントが寄せられている。
田中は23年1月にテレビ朝日『徹子の部屋』に出演した際に、司会の黒柳徹子から「18歳下の奥様と、中3のお嬢様がいらっしゃる」と紹介されていた。
