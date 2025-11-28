「ウソでしょ」転職説明会で『聞き覚えのある声』が。そこにいたのは【ありえない人物】だった

日々の仕事に追われていると、ふと「このままでいいのかな？」と立ち止まって考えることもありますよね。転職活動は、そんな迷いの中で“これからの自分”を見つめ直すチャンスでもあります。今回は、筆者の友人が転職のエピソードを聞かせてくれました。

秘密の転職活動

今の会社に不満があるわけではなかったものの、将来に対して漠然とした不安を感じていた私は、悩んだ末にスキルアップを目指して転職活動を始めることにしました。

夫も同業他社で働いていますが、プライドもあり、転職活動のことは言わないつもりでした。



条件の良い会社から内定をもらったら、サプライズで夫に伝えようと思っていたのです。

その声、まさか……？

まずは情報収集のために、合同転職説明会に参加してみることに。



当日、会場は多くの人で賑わい、各企業のブースでは担当者の方が熱心に説明されていました。

私が興味を持った企業のブースの前で、順番を待っていると、隣のブースから聞き慣れた声が聞こえてきました。

「はい、前職では主に〇〇の部署で、△△の業務を担当しておりました」