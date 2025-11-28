中込氏は1988年ドラ1で阪神入団「やっぱりプレッシャーだったのかなぁ」

こんなはずでは……。1988年阪神ドラフト1位右腕の中込伸氏（西宮市甲子園七番町「炭火焼肉 伸」店主）はプロ入り後、自身に異変を感じたという。「投球フォームがおかしいな、おかしいなって……」。阪神練習生だったドラフトイヤーは絶好調だったのが、1位指名された途端に「あれっ、どうした」状態に陥った。プロ2年目の1990年に1軍初登板を果たしたものの、今度は右肘痛に悩まされるなど、試練が続いた。

山梨県立甲府工でエースとして1987年の春の選抜に出場し、8強入りに導いた剛腕・中込氏は「江川卓2世」とも呼ばれた。高校1年生を定時制と全日制で繰り返し“同級生”より卒業まで1年長く必要だったことを踏まえて、阪神からの提案で定時制の兵庫県立神崎工に編入。昼間は阪神球団職員の立場で練習生として汗を流す生活を経て、阪神ドラフト1位でプロ入りの道をつかんだ。ところが、ここから自身の状態が悪くなったという。

「練習生の時は思ったところにボールをバシバシ投げられた。シートバッティングで投げても、いいピッチングができたし、コーチから『お前、凄いな』って言われていたのが、ドラフトにかかったら『あれっ、どうした』って。投げ方がわからなくなったんですよ。フォームがおかしいな、おかしいなって。（春季）キャンプでもそう。あれ、おかしいな、っていう状態がずーっと続いた。1年間はそうでしたね」

なぜ、そんなことになったのか。原因はよくわからなかったそうだが、中込氏は「あれって、やっぱりプレッシャーだったのかなぁ」とも話す。練習生からのドラフト1位入団。現在は認められていない当時の“裏技”で、阪神に囲い込まれてのプロ入りだったが、同時に期待度、注目度も当然、高かった。そんな状況になって、いかに豪放磊落な中込氏でも、いつものようにはいかなかったということだろうか。

2年目は2軍暮らし＆軟骨除去手術→米国の入院生活は「最高でした」

プロ1年目の1989年は大石清2軍投手コーチからの指導により、本来の自分を取り戻すことから始まった。「大石さんに、マンツーマンというか、いろいろやってもらって、それでまぁ、自分のものが、ちょっと出てきたかなぁって感じでしたね」。ルーキーイヤーはそれで終わったが、2年目（1990年）にはつながった。師匠の大石コーチは1軍投手コーチになったが、それまでの練習の積み重ねで前年よりは状態を上げ、5月には1軍昇格となった。

プロ初登板は1990年5月13日のヤクルト戦（長崎）、先発で起用された。1回は無失点。だが、2回につかまった。ヤクルト・広沢克己内野手とドウェイン・マーフィー外野手に一発を浴びるなど、この回は1アウトも取れずに4失点でKOされた。「誰に打たれたのかは覚えていないけど、ボコボコにやられたのは覚えています」。無念の黒星デビューとなったが、問題はそれだけではなかった。「肘が何かおかしいなぁって、ずーっと思ってはいたんですけどね……」。

2年目の中込氏の成績は3先発、1リリーフの計4試合に登板して0勝2敗、防御率8.74。4登板目の6月26日の広島戦（広島）に先発して4回1/3、3失点で2敗目を喫した後は、2軍暮らしとなった。肘の状態も悪くなる一方だった。「それで、肘がちょっとおかしいですと言って、検査したら（遊離）軟骨があるということで手術することになったんです」。入団以来、まさに試練の連続だった。

それでも、決して後ろ向きにはならなかったようだ。軟骨除去手術は米国ロサンゼルスで名医フランク・ジョーブ博士の執刀で受けたが「これはもう最高でした。ロスに行って、手術させてもらって、入院。ありがたかったですよ。そこの病院で何を食べたいかって聞かれて、寿司を食べたいといったら寿司は出てきたしね。もうちょっと入院したいと思ったら1泊だけでしたけどね」と、むしろいい思い出のように振り返った。

さらに、その後、沖縄の石垣島でリハビリキャンプをした際には水泳トレのついでに「スキューバダイビングの免許もとった。何しに行ったって話ですよね」と笑う。ちょっとやそっとではへこたれない。そんな部分も、ここではプラスに働いたのだろう。プロでの最初の試練を乗り越えながら、中込氏は徐々に力を発揮していった。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）