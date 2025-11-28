まだ食べてない人集合ーーッ！！【マクドナルド】見た目も可愛い♡「限定フード」

チキチキンやホリデーマックフルーリーなど限定メニューが話題の【マクドナルド】。バーガー以外の商品も充実しているため、バーガーにプラスして選ぶ方も多いのではないでしょうか。今回は、見た目もかわいい「限定フード」をピックアップ。期間・店舗が限定されているので、気になる方はお早めに！

パッケージがかわいい「サクとろチョコパイ」

今年もこの季節がやってきた！ と楽しみにしていた方も多いのではないでしょうか。「三角チョコパイ 黒」は、12月下旬までの期間限定商品。11 / 5に登場した「三角チョコパイ ティラミス」は、一部店舗では早くも販売終了しているそう。今年の三角チョコパイは「うさぎ」のパッケージで@oyatsu_panponさんも「パケかわいい～」と大絶賛。そのまま食べるのはもちろん、冷凍したり温めたり自分好みのアレンジもできるのでぜひチェックしてみてください。価格は\170（税込）です。

見つけたらラッキー！「店舗限定パンケーキ」

マクドナルドのMロゴがかわいいこちらは「マックグリドルパンケーキ」。朝マックで人気のマックグリドルのバンズをパンケーキとして楽しめる一品です。店舗限定商品で、どこの店舗で販売されているかは発表されていないため、公式アプリやモバイルオーダーから自分が行く店舗で取り扱っているか確認するのがよさそうです。@hifumi4さんいわく、朝マックの時間限定とのことなので見つけられたらラッキー。価格は\360（税込）～ です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A