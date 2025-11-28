ÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¦À¾Àî°¦è½¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤Î¹â¹»À¸»þÂåÌò¡¡¶À¤È³¹¤Ç¸¦µæ¤·¤¿ÃË½÷¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡É¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£
À¾Àî°¦è½
Âè9²ó¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À¾Àî°¦è½¤¬¡¢¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Ë§º¬µþ»Ò¤¬±é¤¸¤ëºäÊ¿Î¦¤Î¹â¹»À¸»þÂå¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¾®Àâ²È¡¦·¯ÅèÈàÊý»á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ò¡¢¼ç±é¤ËË§º¬µþ»Ò¡¢¶¦±é¤Ë¹â¶¶³¤¿Í¤ò·Þ¤¨¤Æ¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎºäÊ¿Î¦¤È¿åÂ¼¤Þ¤Ê¤ß¤¬¥×¡¼¥ë¤Ë°ì½ï¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¿´¤ÈÂÎ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç15Ç¯¤âÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Þ¤Þ²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦Á´¤¯¿·¤·¤¤¡ÖÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤â¤Î¡×¤À¡£Ë§º¬¤È¹â¶¶¤¬30ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¤ò±é¤¸¤ëÃæ¡¢¹â¹»À¸»þÂå¤ÎÎ¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¤ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢À¾Àî°¦è½¤ÈÉð»Ô¾°»Î¡£º£²ó¤Ï¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÎ¦¡Ê¤Þ¤Ê¤ß¤ÎÂÎ¡Ë¤È¤¤¤¦ÆñÌò¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÀ¾Àî°¦è½¤Ë¡¢¤½¤Î»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ä¼Çµï¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦»£±Æ¡áÂ¼¾å½ç°ì¡Ë
ÆñÌò¡ÖÎ¦¡Ê¤Þ¤Ê¤ß¤ÎÂÎ¡Ë¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¡½¡½¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌòºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤ºÊª¸ìÁ´ÂÎ¤ò³Ú¤·¤à´¶¤¸¤ÇÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£2²óÌÜ¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌò¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¡¢Î®¤ì¤äÁ´ÂÎÁü¤òÄÏ¤à¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£²ó¤Ï¤³¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤«¤Ê¤ê¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¡¢»£±ÆÁ°¤Î´ðËÜÅª¤Ê½àÈ÷¤Ç¤¹¡£¡½¡½Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Õ¤é¤Ä¤¯ÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç´ÆÆÄ¤«¤é¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¦¤¬¤Þ¤Ê¤ß¤ÎÂÎ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤äÂç¤²¤µ¤á¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤Ê¤ß¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤Î¦¡¢¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÉ½¸½¤¹¤ë°Õ¿Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½¶¦±é¤µ¤ì¤¿Éð»Ô¾°»Î¤µ¤ó¡Ê¹â¹»À¸»þÂå¤Î¤Þ¤Ê¤ß¤ò±é¤¸¤ë¡Ë¤È¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¹©É×¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ºÇ½é¤Î¡Ö°ÛË®¿Í¡×¡ÊµÊÃãÅ¹¡Ë¤Ç²ñ¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡Ö¤¢¤¢¡¢2¿Í¤ÏÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î»þ¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÁ°¤Ë¶À¤òÃÖ¤¤¤ÆÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î´é¤ò¤·¤¿¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Éð»Ô¤µ¤ó¤È¤ÏºÂ¤êÊý¤Ê¤É¡¢½éÊâÅª¤Ê»ÅÁð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Ë¾ðÊó¶¦Í¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÂ¤êÊý¤ÏºÇ¤â°ÛÀ¤Î°ã¤¤¤¬½Ð¤ëÉôÊ¬¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ÉÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂæËÜ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡×Î®µ·¤ÈÂçÀèÇÚ¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¡½¡½Î¦¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»ÅÁð¤Î¸¦µæ¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤Ï¤¤¡£³¹¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò´Ñ»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ä³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç¡¢ÃË¤Î»Ò¤Î»ÅÁð¤ò¸«¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¦¤ÏÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢½ù¡¹¤Ë½÷¤Î»Ò¤Î¿ÈÂÎ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¯£³Ç¯´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¡¢Îã¤¨¤Ðµ¤¤¬È´¤±¤¿»þ¤Ë¤ÏÁÇ¤Î¼«Ê¬¤¬¤Þ¤À½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½Ä¾ÀÜ¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë§º¬¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ë§º¬¤µ¤ó¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ºÇ½é¤Î¡Ö°ÛË®¿Í¡×¤Ç²ñ¤¦¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ÁÌä¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ï·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾×·â¤ò¤É¤¦ÁÛÁü¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÎ¦¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ¦¡×¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÆó¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸½¾ì¤Ç¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½±éµ»¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¯´Ø¤ï¤ë¸½¾ì¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¸ØÄ¥¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂç¤¤¤À¼¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤Ë±éµ»¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ç¼«¿®¤¬¤Ä¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ±éµ»¤ËÎ×¤á¤¿¤³¤È¤¬¼ý³Ï¤Ç¤·¤¿¡£¡½¡½»£±Æ¤ËÆþ¤ëºÝ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡¢¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»ä¤ÏÂæËÜ¤ò¸½¾ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢ÂæËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄ¾Á°¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤ò¸½¾ì¤Ç¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÂæËÜ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Ã¤«¤êµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½¤¤¤Äº¢¤«¤é¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡©
¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¸½¾ì¤ò·Ð¤Æ¡¢»£±ÆÅöÆü¤ÏÂæËÜ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Êý¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ëÆ£¤ò·Ð¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¿ÍÀ¸¤Î¡È¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤µ¡É¡½¡½±é¤¸¤Æ¤¤¤ÆÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¡¢¤Þ¤¿ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿´¾ðÅª¤ÊÉôÊ¬¤ÇºÇ¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¦¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¼Â²È¤ËÌá¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£µ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¸÷·Ê¤ÇÈó¾ï¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¿Æ¤Ë¤ä¤äµñÀä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÄï¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£°Â¿´´¶¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Î¦¤Î´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½ËÜºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¼«Ê¬¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢Ã¯¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¡ÖËèÆüÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤¬¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æó¿Í¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤â¥À¥á¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È³ëÆ£¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤Î·ù¤ÊÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤ÆÁ´¤Æ¤¬ÂçÀÚ¤Ê¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤âËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È°ì¸«¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·è¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æó¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ê¤É¤Ë¤â²þ¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤ò²¿¿Í¤«¤Ç´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¡¢°ì¿Í¤Ç´Ñ¤Æ¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¤ª¤ï¤ê¡Ë ¡ã¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡ä ¹âÂ¼»°²Ö»Ò¡ã¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡äÆ£°æ¥¨¥ô¥£