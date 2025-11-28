『フェイクマミー』第8話 “薫”波瑠、母“聖子”筒井真理子のガン再発を知る
波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の第8話が28日の今夜放送される。
【写真】会社の上場を祝う茉海恵（川栄李奈）と竜馬（向井康二）
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。波瑠が東京大学卒で現在求職活動中の花村薫を演じ、薫に“ニセママ契約”を持ちかける元ヤン社長・日高茉海恵を川栄が演じる。Snow Manの向井康二や中村蒼がニセママ契約に関わる人物を演じるほか、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミ、笠松将、田中みな実らもキャスティングされている。
■第8話あらすじ
いろは（池村碧彩）と圭吾（高嶋龍之介）がジーニアス推薦留学制度の最終候補生に選ばれ、正式に枠をかけて争うことに。そんな中、“ニセママ”であることがさゆり（田中）に知られてしまった薫は“事情を説明させてほしい”と申し出る。さゆりは茉海恵の同席を条件に、3人で話すことを決める。
一方で、茉海恵が軽い体調不良で竜馬（向井）と病院に行くと、薫の母・聖子（筒井真理子）と鉢合わせに。茉海恵から連絡を受けた薫が病院へ駆けつけると、医者から聖子のガンが再発していることを告げられる。聖子の力になりたい薫だったが、ニセママを許せない聖子は心を閉ざしたまま。
やがて薫は在宅医療に切り替えた聖子のため、学校帰りのいろはを薫の実家で預かることになる。しかし、聖子はいろはにも冷たく接してしまう…。
金曜ドラマ『フェイクマミー』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
※高嶋龍之介の「高」は正確には「はしごだか」
