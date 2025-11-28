『アバター』新作公開を記念し『ウェイ・オブ・ウォーター』12.29地上波初放送が決定！
映画『アバター』シリーズ最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』が12月19日日米同時公開されるのを記念し、シリーズ第2弾『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』が、フジテレビ系にて12月29日19時より地上波初放送されることが決まった。
【写真】再び地球人の侵略が――？ 『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』場面写真
世界歴代興行収入ランキングで第1位を記録（Box Office Mojo調べ）した『アバター』（2009年）の第2弾として2022年に公開された『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』は、同ランキングで第3位にランクインしたジェームズ・キャメロン監督のSFスペクタクル作品。第95回アカデミー賞の作品賞ほか計4部門にノミネートされ、視覚効果賞を受賞した。
前作『アバター』から10年後。人間の体を捨ててナヴィになった元海兵隊のジェイクは、神秘の星パンドラの森で妻のネイティリと家族を築く。優秀な長男ネテヤム、長男に劣等感を抱く次男ロアク、不思議な力を持つ養女キリ、無邪気な末っ子トゥク、そして人間の少年スパイダー。やっと訪れた平和もつかの間、再び地球人の侵略が始まり、ジェイクと家族ははるかかなたにある海の一族のもとに身を潜める。しかし、楽園のように美しい海にも敵の手が迫り、家族や仲間の絆の力が試される新たな戦いが始まる…。
映画『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』は、フジテレビ系にて12月29日19時放送。
【写真】再び地球人の侵略が――？ 『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』場面写真
世界歴代興行収入ランキングで第1位を記録（Box Office Mojo調べ）した『アバター』（2009年）の第2弾として2022年に公開された『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』は、同ランキングで第3位にランクインしたジェームズ・キャメロン監督のSFスペクタクル作品。第95回アカデミー賞の作品賞ほか計4部門にノミネートされ、視覚効果賞を受賞した。
映画『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』は、フジテレビ系にて12月29日19時放送。