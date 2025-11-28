国民的な人気を誇るゴルフは、多くの芸能人や著名人にも愛好者が多く、プロ顔負けのスコアを叩き出す実力派から、スタイリッシュなファッションでゴルフを楽しむ姿まで、メディアを通じて伝えられるイメージは多種多様。株式会社NEXERはこのほど、中古ゴルフウェア通販サイト「ストスト」と共同で、全国の男女1000人を対象に行った「ゴルフが上手いイメージがある芸能人」についてのアンケート結果を公表した。



【写真】プロゴルファーの妻と仲良し２ショット

3位は「明石家さんま」（75票）が入った。主な意見として「毎年お正月にはハワイに行ってゴルフしてそうなイメージがあるから」（40代・女性）、「よくゴルフをしているテレビを見たことがあるから」（40代・女性）、「ゴルフの話をしているイメージが物凄く強いし、上手そうだと思うから」などがあった。



2位は「タモリ」（90票）がランクイン。「運動神経が良さそうだから」（30代・男性）、「遊びに長けていると思った」（40代・男性）、「安定したプレーをしそう」（50代・女性）、「そのように聞いたことがあるから。キムタクもプロ級と聞いたことがあるが年の功でタモリさん」（50代・女性）などの声が寄せられた。



圧倒的1位は「石田純一」（159票）となった。主な理由として「芸能界随一の腕前として知られているから」（30代・男性）、「ベストスコアが優秀なので」（40代・男性）、「ゴルフばかりしているイメージがあるから」（40代・男性）、「奥さんがプロゴルファーで、レッスンを受けているそうなので」（60代・男性）などが挙がった。



4位は「武井壮」（61票）、5位は「長嶋一茂」（55票）だった。



（よろず～ニュース編集部）