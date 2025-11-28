内山信二、ブレイク時代の月収明かし“有頂天”エピソード次々暴露→共演者は悲鳴上げドン引き
俳優の内山信二（44）が、27日放送のフジテレビ系昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に出演。売れすぎて“天狗”になっていた時期を振り返った。
【写真】「可愛いプリンセスがいっぱい」ディズニー・オン・アイスで“顔出し”親子4ショットを披露した内山信二
番組が「芸能界マル秘有頂天クイズ 実はあの頃わたし天狗でした」と題したクイズ企画を実施。内山は、お面をかぶって顔を隠した状態で登場した。
当時の内山について番組は、「国民的スターに上り詰め、MAX月収は3000万円。売れて天狗になったが、その後ドン底に。ドラマで2度目のブレイクとなり、再び天狗になった」などと紹介した。
内山は当時を振り返り、仰天のエピソードを次々と告白。打合せは高級焼肉店でのみで、喫茶店での打ち合わせでは「しゃべらない！」と宣言。人間の価値の判断基準が全てお金だったなどと説明し、「ちょっと（年齢が）上で、マウントをとってきた方がいて、ボーナスで100万円出たと。ちょっとイラっとしまして…」「あなたのボーナスでは僕の税金も払えないですね」との発言に至ったと説明した。
このエピソードに共演者は悲鳴を上げてドン引きしていた。
【写真】「可愛いプリンセスがいっぱい」ディズニー・オン・アイスで“顔出し”親子4ショットを披露した内山信二
番組が「芸能界マル秘有頂天クイズ 実はあの頃わたし天狗でした」と題したクイズ企画を実施。内山は、お面をかぶって顔を隠した状態で登場した。
当時の内山について番組は、「国民的スターに上り詰め、MAX月収は3000万円。売れて天狗になったが、その後ドン底に。ドラマで2度目のブレイクとなり、再び天狗になった」などと紹介した。
このエピソードに共演者は悲鳴を上げてドン引きしていた。