六角精児、『探偵！ナイトスクープ』に登場→六角に“ドハマリ”5歳児と電車旅へ
俳優・六角精児がきょう28日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）に登場する。
【動画】六角精児本人が登場！六角に“ドハマリ”5歳児
番組では、オリンピック3大会連続で女子レスリング金メダルを獲得するなど、数々の記録を打ち立て、“霊長類最強女子”と称された吉田沙保里を「特命局長」に迎え、エース探偵「六角精児と旅がしたい5歳児」、松井ケムリ探偵「Ｍ-１クイズ最強少年」、竹山隆範探偵「私の話を聞いて！竹山屋台」を届ける。
「六角精児と旅がしたい5歳児」は、中国・江蘇省の女性（33）から。5歳の息子は3歳の頃に電車が好きになり、六角さんの出ている鉄道番組『呑み鉄本線・日本旅』を見せたところ、電車はもちろん、六角さんにドハマりした。
番組では、六角がお酒を飲みながら鉄道に乗り、車窓に向かって乾杯をする。その姿を見て「お酒を飲む六角さんと乾杯をしたい」と言う。また六角はバンドもしていて、その歌を熱唱するようにもなった。そんな中、夫の仕事の都合で、この4月から海外に引っ越すことになり、六角の番組を自由に見ることができず、出国前にダビングしたDVDを繰り返し見る毎日。六角への憧れが日増しに強くなる息子の「六角精児さんと一緒に旅がしたい」という夢を叶えてもらえないだろうか、というもの。
一時帰国中の依頼者のもとを訪ねると、案の定、5歳の息子は電車遊びに夢中。六角精児バンドのＴシャツを着て、六角バンドの歌も歌ってくれた。とそこへ、六角本人が登場する。 さっそく、六角と2人で“水間鉄道貝塚線”の旅に出ることになる。『呑み鉄』のように車窓を見ては乾杯し、魚肉ソーセージを楽しむ六角と5歳児。「ピーマン食べたら俺になれるよ」と言う六角の言葉を信じ、大嫌いなピーマンも口にし…。
