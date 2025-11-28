&TEAMフォトムック、写真集ジャンルで1位【オリコンランキング】
9人組グローバルグループ・&TEAMのフォトムック『CanCam Meets『&TEAMフォトムック』』が、11月27日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間2.1万部を売り上げ、2位にランクイン。ジャンル別「写真集」では1位を獲得した。
【限定版表紙カット】夜ロケでクールに！大人っぽくなった&TEAM
本作は、ファッション誌『CanCam』が手掛ける新形態のビジュアルマガジン『CanCam Meets』の第1弾。「もしも&TEAMが私たちと同じ世界線にいたら…」をテーマに、「もしも恋人だったら」「もしも夏休みにみんなで遊びに行ったら」など、妄想をかきたてるようなシチュエーションを表現。「ここまでナチュラルな&TEAMはなかなか見られないかも！」とメンバーたちも太鼓判を押す、新鮮な表情を詰め込んでいる。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年12月1日付：集計期間：2025年11月17日〜23日＞
