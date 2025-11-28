親の介護のお金は誰が負担？口座は凍結されるの？親が認知症になったときの「お金問題」をファイナンシャルプランナーが解説

もし自分の親が認知症になってしまったら、さまざまな疑問がよぎる。その一つが「お金」だろう。「本人の預金口座は凍結されるのか？」と不安になるかもしれない。



イラストレーター・上大岡トメさんの著書『マンガで解決 親の認知症とお金が不安です』

（主婦の友社）では、上大岡さん含めてリアルな認知症体験のエピソードを、専門家の解説も交えて紹介している。



本書の監修を務めたひとり、ファイナンシャルプランナーの黒田尚子による、親が認知症になったときの「お金問題」を、一部抜粋・再編集して紹介する。

認知症になるとお金がかかる

認知症になるとお金がかかると言われます。支出が増えるそのワケを、ファイナンシャルプランナーの黒田尚子さんが解説していきます。

認知症のある高齢者と、認知症のない高齢者。比較すると、認知症のあるほうが介護にかかる費用が多いとわかっています。どうしてだと思いますか？

まずは医療にかかるお金です。医療機関での認知症の検査費用や毎月の薬代、病院で運動療法や音楽療法などを受けるとその費用がかかります。

二つ目は公的介護保険の自己負担分です。在宅介護サービス（ホームヘルパーの利用など）や通所介護サービス（デイサービスやショートステイなど）の利用料です。といってもこの二つは1〜3割の負担なので、実際に支払う額はさほど多くありません。

問題は認知症に特有の出費です。認知症の介護には手がかかることが多いため、介護保険の上限額では足りなくなってしまい、サービスを全額自費で追加することもあります。

そのほかにも、運転免許証を返納したことでタクシー代がかさんだり、行方不明になったときの捜索に費用がかかったり。さらに法定後見制度の手続きをすることになれば、余分にお金がかかってしまいます。

具体的な費用について見ると、認知症の検査費用が4千〜2万円程度。通院による医療費が月額3万9600円、介護費用は在宅介護が年額約219万円、施設介護が年額約353万円との推計があります（慶応大学医学部・厚生労働科学研究共同研究グループによる調査）。

別の調査では、住宅改修や介護ベッドの購入などにかかった一時的な費用が約51万円、月々の介護費用は7万5600円というデータもあります（ニッセイ基礎研究所調査）。

介護費用がかさむだけではありません。認知症の人は買う必要のないものを大量に買ってしまったり、銀行から引き出したお金をなくしてしまったりして資産を減らしてしまうことも少なくありません。

親の財産を守ること、制度を上手に利用することも、認知症のサポートには必要なテーマといえるでしょう。

【POINT】

・親と自分のために知っておきたい、親のお金を守る方法。

・判断能力がないとみなされると契約ができなくなる。早めに対応を。

・家族だけで介護しようと考えず、介護保険や各種サポートを利用。

親の介護のお金は誰が負担？

Q.介護のお金は誰が負担するの？

A.親の金を使うのが大原則。早めに手続きを

認知症の人の家族へのアンケート調査によると（ニッセイ基礎研究所調査）、「介護にかかる費用を本人が全額負担している」と答えた人は62.8％でした。一方で「家族が一部、または全部を負担している」人は34.4％にのぼります。

親の介護は、親自身の年金や預貯金の範囲で行うことが大原則です。介護保険や自費サービス、施設の入居金も親のお金で払うようにし、その範囲内で選ぶ必要があります。

事前に親からまとまったお金を「預り金」として受けとっておいて、親の介護やサポートのために使う方法もおすすめです。

問題は、認知症になるとさまざまな契約ができなくなることです。定期預金の解約も、株式などの有価証券の売買もできません。「親のお金はあるのに使えない」という事態になると「私が立て替えて、親が亡くなったら遺産で貸してもらえばいい」と考えがちですが、それはちょっと待って。

親の死後に資産が残らないこともありますし、きょうだいが遺産の配分に異議を唱える可能性もあります。

先のことはわかりませんから、親の介護で今かかる費用は、今親に出してもらうようにしましょう。あなたの資産は、あなた自身の老後や介護にとっておきたいものです。

銀行口座は凍結されるのか

Q.認知症になったら銀行口座が凍結されちゃう？

A.本人の利益が明らかな場合は認められます

預金の引き出しには、原則として預金者の意思確認が必要です。そのため、判断能力が低下して意思確認ができない場合には、お金を引き出すことができなくなります。

とはいえ、認知症になると介護費や医療費もかかりますし、施設に入居するとなるとまとまったお金も必要です。そのお金を親の口座から引き出せないとなると大問題です。

そのような状況を受けて、2021年に全国銀行協会が「医療費や介護費用で緊急に支払いが必要な場合に限り、家族がお金を引き出すことを認める」という統一見解を発表しました。

あくまで預金者本人に必要なお金だけの引き出しですから、医療費や介護費用の請求書や領収書などの提出が求められます。

手続きをするときには預貯金者本人の通帳や印鑑、家族の本人確認書類や戸籍謄本が必要になることもあるので、口座のある銀行にあらかじめ電話などで確認しておくといいでしょう。

認知症になるとさまざまな契約もできなくなります。贈与や相続に関するお得な非課税制度も使えなくなりますし、遺言書も作成できません。「あてにしてたのに！」ということがないよう、早めに親と意思確認を。

上大岡トメ

イラストレーター、山口県在住。著書に『キッパリ！たった5分間で自分を変える方法』『老いる自分をゆるしてあげる。』『遺伝子が私の努力も才能も決めているの？』（ともに幻冬舎）など多数。本書の前作『マンガで解決 親の介護とお金が不安です』（主婦の友社）も。

黒田尚子（監修）

ファイナンシャルプランナー

CFP（R）認定者、1級FP技能士。一般社団法人患者家計サポート協会顧問、消費生活専門相談員資格、CNJ認定乳がん体験者コーディネーター、城西国際大学、千葉商科大学・非常勤講師。がんなど病気に対する経済的備えの重要性を訴える活動を行うほか、老後・介護・消費者問題にも注力している。本書の前作『マンガで解決 親の介護とお金が不安です』にも登場。