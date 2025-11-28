愛情溢れる初対面の様子が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で129万回再生を突破し、「涙が溢れました」「幸せ確定ですね」「心が浄化されました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おじいちゃんが初めて『大型犬の子犬と会った』結果→まるで本当の孫のような『あまりにも尊い光景』】

おじいちゃんと子犬の初対面

TikTokアカウント「gol.d.en.bes」の投稿者さんは、ゴールデンレトリバーの『ベス』ちゃんと『リブ』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。2匹は、とってもやんちゃな性格のわんこなのだとか！今回は、初めて実家にリブちゃんを連れて行ったときの様子を投稿しました。

玄関で出迎えてくれたのは、おじいちゃん！まだパピーのリブちゃんを一目見るなり、目尻を下げて大喜びしたといいます。あどけないリブちゃんの姿は、おじいちゃんにとって孫と変わらない可愛さだったのでしょう。投稿者さんが家に入ると、すぐに手を伸ばして撫でてくれたそうです。

これからの幸せ確定！！

一方、おじいちゃんと初めて会ったリブちゃんは、何が起こったか分からずキョトン顔。しかし大きな手に撫でられると、安心した表情になっていったといいます。おじいちゃんのナデナデはとっても温かくて優しくて、愛情をひしひしと感じられたことでしょう。

両者の愛情溢れる初対面には、「幸せ確定」との声が多数届きました。優しいご家族やおじいちゃんに囲まれて、これからもリブちゃんにはたくさんの幸せが訪れることでしょうね♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「お父様の優しい笑顔素敵ですね」「優しい手に撫でられて嬉しいね」「うちの父が孫達に対する撫で方が同じ」などさまざまなコメントが寄せられています。

おじいちゃんの順番待ち！？

現在は、すっかり成長して逞しくなったリブちゃん。しかし、おじいちゃんとの交流はまだまだ続いています。おじいちゃんがソファに座ると、ベスちゃんとリブちゃんが並んでナデナデしてもらおうとするのだとか。

この日は、リブちゃんが先に撫でてもらった模様。うっとりとした表情でおじいちゃんに撫でられるリブちゃんは、とっても幸せそう…。後ろではベスちゃんもワクワクしながら待っていたそうです。

おじいちゃんの優しい笑顔と、わんこたちの幸せそうな表情に、思わずホッコリしてしまうワンシーンなのでした。

TikTokアカウント「gol.d.en.bes」には、ご家族の微笑ましい日常の動画を投稿しています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「gol.d.en.bes」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。