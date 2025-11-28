『お姉ちゃんだ…！』自転車で下校中のお姉ちゃんにばったり遭遇したわんこ。嬉しすぎて散歩どころではないようで…？微笑ましい光景は話題を集め、投稿は37万回再生を突破。「即Ｕターンｗ」「幸せなひととき」「足取り軽いって」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：自転車で下校するお姉ちゃんに遭遇した犬→嬉しくなりすぎて…散歩どころではなくなってしまう様子】

お姉ちゃんを見送って朝ごはん♪

YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」では、コーギーの女の子「はな」ちゃんと猫の「ぽんすけ」くんを取り巻くご家族の日常が随時投稿されています。

とある日のこと、お友達とお祭りに行くお姉ちゃんを見送り、朝ごはんを堪能するはなちゃん。勢いよく食べる姿は「フードは飲み物」を体現しているかのよう。食欲旺盛なのは飼い主さんとしても嬉しい限りです。

下校途中のお姉ちゃんとバッタリ！

夕方のお散歩に出かけたはなちゃん。すると遠くから自転車を爆走するお姉ちゃんの姿が…！

一本道の向こうからやってくるお姉ちゃんに気づいたはなちゃんは『！！』と一瞬立ち止まり、歩く速度がシフトチェンジ！ぐいぐいと早足になったとか。

サプライズな再会にはなちゃんは『やっぱりお姉ちゃんだ！』とキラキラの笑顔をお見せしたそう。予期せぬ嬉しい出来事は喜びも倍増ですよね。

お散歩どころではない…？

偶然、大好きなお姉ちゃんと遭遇したことで、お散歩を続ける気分ではなくなってしまったはなちゃん。華麗にＵターンをし軽快な足取りで自宅へと歩き始めたとか。さらにパパ、ママ、そしてお姉ちゃんの誰よりも前を歩く姿はみんなを先導しているかのよう。

時おり後ろを振り返り『ついてきてる？』との確認も怠りません。どんどんスピードアップするはなちゃんに合わせて、全員が早歩きになってしまったそう。わんこを中心にドタバタする様子はなんとも微笑ましい限り。

みんなで歩く幸せなひとときに、終始笑顔のはなちゃんなのでした♡

この投稿には「はなちゃん嬉しそう」「Ｕターン最高！」「ステキな時間ですね」などのコメントが寄せられました。ご家族のあたたかな光景にほっこりした人が多かったようですね。

YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」には、はなちゃんとぽんすけくん、ご家族のクスッと笑える日常が紹介されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております