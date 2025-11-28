チェルシーはチャンピオンズリーグのリーグフェーズでバルセロナに3‐0で圧勝をおさめた。この勝利の立役者となった試合を決定づけるゴールを挙げた18歳のエステバン・ウィリアンだが、撃破したバルセロナに特別な感情を持っていることを代理人であるアンドレ・キュリー氏がスペインのラジオ局『Cadena SER』で25日に行われたインタビューで明かしている。



「今エステバンは契約が5年ありチェルシーで楽しんでいるが、バルサに対して特別な愛情を持っている」





「クラブの責任者たちがエステバンの獲得を承認し、我々もデコSDと一緒だったが、経済状況の問題で将来の契約ができなかったため、バルサのユニフォームを着られないことを残念に思っていた」「2019年に私は（当時SDだった）アビダルをブラジルに連れて行って彼の試合を観戦したが、彼が11歳の時点ですでに彼は違いを生み出す選手になっていて、バロンドールを勝ち取る選手であることが分かるプレイをしていた」「2021年から2024年の間に何度もバルサにエステバンを売り込んだが、彼の期待は叶わなかった。それでも彼にはトップレベルのサッカーで素晴らしい未来があると信じていたから、オファーのためにオフィスで仕事をしたんだ」ブラジルのメッシとしてメッシーニョとも呼ばれるエステバンと18歳ですでに世界的なスターでありプレイスタイルはネイマールとも比較されるラミン・ヤマルがデュオを組むことは実現するのか。今後の活躍とともに、その可能性にも注目が集まる。