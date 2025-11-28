「来年はもっと強くなる」新庄ハム勝負の5年目へー、2年連続最下位から強くなったワケ　球界OBが指摘する「2つの理由」

新庄監督にとっても就任5年目となる来季は頂点しか見ていない(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext

現役時代は西武、巨人で活躍、引退後は楽天で監督を務めた大久保博元氏と、近鉄、楽天で活躍した礒部公一氏がスポーツアンカー・田中大貴氏のYouTubeチャンネル「アスリートチャンネル」にゲスト出演。近年躍進が目立つ日本ハムについて、強さのワケを口にした。

【動画】なぜ日ハムは強くなった？その理由は◯◯にあり！！

2025年シーズンは2年連続となる2位フィニッシュ、そしてCSファイナルSで今年も敗退とあと一歩のところで手が届かなかった。だが、年間83勝（昨年は75勝）、さらにはCSファイナルSでは後がない3連敗から3連勝で「逆王手」をかけるなど、確実に地力をつけてきている。

新庄剛志監督となってからは、2022年、23年と2年連続最下位から2位、2位と近年はAクラスをキープ、リーグ優勝争いをするまでに成長を果たした。

大久保氏と磯部氏は、日本ハムが強くなった2つの理由を口にした。チームの根幹ともされる「育成とスカウティング」だった。

「育成は本当に上手」と大久保氏。長年、育成には定評のあったチームだが、近年それが顕著にあらわれはじめている。大久保氏、磯部氏ともに他球団の2軍コーチを務めていたときにその「凄み」を見ていたとする。

具体的には育成プランに沿って、打席数なども決められており入団直後のファームの選手においても「打っても打たなくても、ずっと使ってました」（磯部氏）と、球団一体となって成長を促すシステムが構築されているとした。