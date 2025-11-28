約443万円！ トヨタ新型「ちいさいSUV」発売へ！ 全長3.7mの最小ボディにパワフルなハイブリッド初搭載！ 斬新2トーンの「GRスポーツ」もある「アイゴX ハイブリッド」英国で登場

全長3.7mの最小ボディにパワフルなハイブリッド初搭載！

トヨタの英国法人は2025年11月25日、小型車「アイゴ（Aygo）」の最新進化モデルとなる新型「アイゴX ハイブリッド（Aygo X Hybrid）」の価格と仕様の詳細を発表しました。

斬新なクロスオーバーSUVスタイルを特徴とする新型アイゴX ハイブリッドは、トヨタで最も小さいハイブリッド車として投入されます

トヨタの最小ハイブリッド車「アイゴX ハイブリッド」

ボディサイズは全長3700mm×全幅1740mm×全高1525mm、ホイールベースは2430mm、最小回転半径は4.7mとコンパクト。この小さなボディに、最高出力114bhp（116馬力）を発揮する1.5リッター3気筒エンジンを核としたハイブリッドシステムを搭載しました。

これは、従来のアイゴXに搭載されていたガソリンエンジンと比較して、43bhp（44馬力）もの大幅な出力アップに相当します。

また、EV（電気自動車）モードで走行することが可能となっており、特に都市部では排出ガスを出さないクリーンな運転。プラグインではない車両の中では最も低いCO2排出量（87g／km）を達成し、燃費も最大74.3mpg（WLTP複合サイクル）という優れた数値を誇ります。

新型アイゴX ハイブリッドには4つグレードが設定されます。

エントリーモデルの「Icon（アイコン）」グレードは、切削光沢仕上げの17インチアルミホイール、大型化された7インチのドライバー用デジタルメーター、オートエアコン、再生素材を使用した新しいシート表皮、および2つのUSB-Cポートを採用。

安全機能と運転支援機能のパッケージ「トヨタセーフティセンス」には、新しい全車速追従機能付きアダプティブクルーズコントロール、緊急時停車システム、プロアクティブドライビングアシスト、強化されたプリクラッシュセーフティシステム、レーントレースアシスト、ロードサインアシストが含まれます。

また、9インチのタッチスクリーンを備えたマルチメディアシステムも提供されます。オプションの「コンビニエンスパック」を追加すると、プッシュボタンスタート、フロントフォグランプ、ワイヤレス充電器、自動格納・ヒーター付きドアミラーが装備されます。

「Design（デザイン）」グレードは、新デザインのブラック／切削光沢仕上げ18インチアルミホイール、LEDヘッドライト、プッシュボタンスタート、ワイヤレス充電器、コントラストの効いたXパターン刺繍とパイピングが施された新しいファブリック表皮、自動格納・ヒーター付きドアミラー、電動パーキングブレーキ、および車内の騒音を低減するための追加の防音対策が加わります。

4種類のメタリックツートーンカラーも選択可能なほか、オプションの「パーキングパック」を選ぶと、スマートエントリー（鍵を持ったままの施錠・解錠）と、前後パーキングセンサーが追加されます。

「Excel（エクセル）」グレードでは、10.5インチの「スマートコネクト」マルチメディアシステム、前後パーキングセンサー、スマートエントリー、再生素材から作られたパンチング加工のシート表皮、およびシートヒーター（フロント）が導入されます。

オプションの「プレミアムパック」を選ぶと、JBLプレミアムオーディオシステムと開閉式キャンバスルーフが装備されます。

そして、新設定された「GRスポーツ」グレードは、スポーツチューニングされたサスペンションと、GRスポーツ専用の18インチアルミホイール、シート表皮、内外装のデザインディテールが特徴です。

ツートーンカラーの範囲がボンネットにも拡大され、個性的なスタイル選択することができます。

※ ※ ※

新型アイゴX ハイブリッドの英国での価格は2万1595ポンドから2万6895ポンド 、日本円で約443万円から約552万円です。

2025年12月1日より受注が開始され、2026年1月より順次納車が行われる予定です。