電車売ります──。2022年、東急電鉄は田園都市線・大井町線で活躍した8500系電車の引退に伴い、車両1両をまるごと販売した。その車両は今どうなっているのか。ABEMA的ニュースショーは購入者を直撃した。

車両が置かれていたのは、調布市にある精神科病院「東京さつきホスピタル」の一角だ。なぜ、こんなところに電車があるのか。社会福祉法人新樹会の諏訪智副理事長は「ある日、理事長が携帯でネットニュースを見ていたら、東急電鉄が電車車両を販売するニュースが目に飛び込んできて」と語る。最初は興味本位で購入を検討。しかしここからが大変だった。

車両の価格は176万円。諏訪氏は「これなら経費で買えると思って、手を挙げたが、見積もりを見てびっくりした。7500万円……衝撃の値段だった」と明かした。

1両の重さは約30トン。ただ持ってきて置くわけにもいかず、地盤の整備に4000万円など、予想外の出費となった。それでもなんとか購入したいと、クラウドファンディングを開始。取引先や友人に依頼し、なんと約5000万円が集まった。やっとの思いで設置した車両。中身も現役同然のクオリティだ。

警笛を鳴らすことができ、放送設備も完璧。車掌気分を味わえ、子どもにも大人気だ。しかし、なぜクラウドファンディングをしてまで電車を購入したのか。

諏訪氏は「精神科病院って近隣の皆様から、ちょっと距離を置きたい存在と思われていたのが実際のところ」と述べ、地域との距離を縮める方法を模索していたところに東急の電車販売が目に飛び込んできたという。

「電車＝子ども向けじゃないのかなと思ったら、実は80代のような年齢の方も目をキラキラさせて。電車ってそういう特別な存在なんだなと（思った）」（諏訪氏、以下同）

現在は、高齢者の予防リハビリや地域のお祭りなどにも活用され、地域住民の交流の場になっているという。

「精神科病院のイメージを覆すのは非常に難しいなと実感しているが、ただ効果は感じている。共存しているのが当たり前という状態に持っていきたいので、イメージ通りに変わってきている」

